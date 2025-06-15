Hatay'ın Samandağ ilçesinde İran'ın İsrail'e yönelik fırlattığı füzeler, vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken; görüntülerde gökyüzündeki füzelerin açık bir biçimde yer aldığı görüldü.
İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor. İran'ın başlattığı misilleme saldırılarının ardından İsrail, İran'a yönelik yeni bir saldırı başlattı.
İran'ın 6 noktasını hedef alan İsrail'e İran'ın yanıtı sert oldu. İran, İsrail'e çok sayıda balistik füzeyle saldırı düzenledi.
Öte yandan İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeler Hatay'ın Samandağ ilçesinden görüldü. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken; görüntülerde gökyüzündeki füzelerin açık bir biçimde yer aldığı görüldü.
Son Dakika › Dünya › İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeler Hatay'dan görüldü - Son Dakika
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