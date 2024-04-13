İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası ABD'den ilk açıklama: İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyeceğiz - Son Dakika
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Dünya

İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası ABD'den ilk açıklama: İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyeceğiz

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İran'ın İHA saldırısı sonrası ABD'den ilk açıklama geldi. İsrail'i desteklemeyi sürdüreceklerini belirten Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "İsrail'in güvenliğine desteğimiz tam. İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyeceğiz." denildi.

13.04.2024 23:44  Güncelleme: 00:11
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İran'in İsrail'e İHA saldırısı başlatmasının ardından açıklama yapan ABD, "İsrail'in güvenliğine desteğimiz tam. İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İRAN İSRAİL'E İHA SALDIRISI BAŞLATTI

İsrail'in İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemesinin ardından İran'dan tüm dünyanın beklediği misilleme geldi. İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı. Saldırıda 50-100 arası kamikaze dron kullanılırken, İsrail'i desteklediğini her fırsatta söyleyen ABD'den de ilk açıklama geldi.

BEYAZ SARAY: İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNE DESTEĞİMİZ TAM

Beyaz Saray, İran'ın İsrail'e hava saldırısı başlattığını, İsrail'e desteklerinin "sarsılmaz" olduğunu duyurdu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Watson, açıklamasında, "İran, İsrail'e karşı bir hava saldırısı başlattı. Başkan Biden'ın mesajı net: İsrail'in güvenliğine olan desteğimiz sarsılmaz. ABD, İsrail halkının yanındadır ve İran'dan gelen tehditlere karşı onların savunmalarını desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

BİDEN YAKINDAN TAKİP EDİYOR

ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Beyaz Saray'a dönerek gelişmeleri ulusal güvenlik ekibiyle yakından takip ettiğini belirten Watson, ABD'li yetkililerin İsrailli muhataplarıyla her an irtibat halinde olduklarını vurguladı.

İran\'ın İsrail\'e saldırısı sonrası ABD\'den ilk açıklama: İran\'dan gelen tehditlere karşı İsrail\'in savunmasını destekleyeceğiz

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Son Dakika Dünya İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası ABD'den ilk açıklama: İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Mehmet Emin Aloş: haydi irani kardeş bu sefer gerçekten vur be sonuna kadar destekliyoruz seni 190 25 Yanıtla
  • volkan selek: al sana 3.dünya savaşının temeli hadi hakkımızda hayırlısı olsun yağmur yağmasıyla ekonomi alt üst olan ülkemde acaba şuan döviz ve altın kurları 2 hafta içinde ne durumda olacak merak konusu ???? 74 23 Yanıtla Gursel kalen: Burdan hiç bir savaş çıkmaz. Bu bir anlaşmalı dövüştür 11 1
  • Sezgin Haksever: saldırısını da destekliyorsunuz savunmasını da. bu sizin planınız zaten 82 9 Yanıtla nadir: asıl konu oraya baş kaldırmak zaten…… içimizde ki hainler dışarıya bakmamıza engel oluyor inanın o kadar hainler . 6 1
  • tekin demir demir: bu bir savas degil sadece karsilik. bir sey cikmaz. iran arkasina rusyayi tam alirsa abd de eklenirse o zaman seyreyle gumburtuyu. bizi de cekerler savasa 63 12 Yanıtla
  • Volkan Dorak: Ülkemiz için hayırlı olsun umarım ucu bize çok fazla dokunmaz. 57 14 Yanıtla Ergun Yasar: Dunyasa bisey olup bize dokunmayan bisey gordunmu ? Olan bize olur onlar savasir bizim ekonomimjz yerle bir olur 43 8 Halil Kaya: bu yazdığınız cümle ucu bize dokunmasın dediğiniz yedi yirmi dört senin gibileri bu meydanlardan yirtiniyor şimdide ucu bize dokunmasın mi oluyor 6 7
  • Furkan Zeren: Inna fetehna leke fethen mubina 50 19 Yanıtla
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