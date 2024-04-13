İran'in İsrail'e İHA saldırısı başlatmasının ardından açıklama yapan ABD, "İsrail'in güvenliğine desteğimiz tam. İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
İsrail'in İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemesinin ardından İran'dan tüm dünyanın beklediği misilleme geldi. İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı. Saldırıda 50-100 arası kamikaze dron kullanılırken, İsrail'i desteklediğini her fırsatta söyleyen ABD'den de ilk açıklama geldi.
Beyaz Saray, İran'ın İsrail'e hava saldırısı başlattığını, İsrail'e desteklerinin "sarsılmaz" olduğunu duyurdu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Watson, açıklamasında, "İran, İsrail'e karşı bir hava saldırısı başlattı. Başkan Biden'ın mesajı net: İsrail'in güvenliğine olan desteğimiz sarsılmaz. ABD, İsrail halkının yanındadır ve İran'dan gelen tehditlere karşı onların savunmalarını desteklemektedir." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Beyaz Saray'a dönerek gelişmeleri ulusal güvenlik ekibiyle yakından takip ettiğini belirten Watson, ABD'li yetkililerin İsrailli muhataplarıyla her an irtibat halinde olduklarını vurguladı.
Son Dakika › Dünya › İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası ABD'den ilk açıklama: İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyeceğiz - Son Dakika
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