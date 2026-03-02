İran'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak - Son Dakika
İran'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak

İran\'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak
02.03.2026 00:07
ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Hamaney yerine İran'ın yeni dini lideri olan Ayetullah Arafi'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Arafi, ''Bu gece dünya, Siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak'' ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarda İran'ın dini lideri Hamaney'in hayatını kaybetmesi, bütün dünyada tartışılan en önemli konulardan biri oldu.

YENİ DİNİ LİDERDEN İLK MESAJ

Saldırıda öldürülen Hamaney'in yerine ise Ayetullah Arafi'nin geçici olarak geçtiği duyuruldu. Arafi verdiği ilk mesajında bu geceyi işaret etti.

Arafi açıklamasında "Bu gece dünya, Siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak" ifadelerini kullandı.

AYETULLAH ARAFİ KİMDİR?

Ali Rıza Arafi, 1959 yılında İran'ın Meybod kentinde doğmuştur. Dini eğitimini Kum'daki medreselerde tamamlamıştır. Eğitim hayatının ardından İran'daki dini kurumlarda çeşitli görevler üstlenmiştir.

Arafi, İran'daki medrese sisteminin yönetiminde yer almış ve bu alanda idari sorumluluklar yürütmüştür. Ayrıca Uzmanlar Meclisi Başkan Yardımcılığı, Anayasayı Koruyucular Konseyi üyeliği ve El-Mustafa Uluslararası Üniversitesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

ABD-İSRAİL SALDIRILARI VE İRAN'IN MİSİLLEMELERİ

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Orta Doğu, Politika, İsrail, Dünya, İran

