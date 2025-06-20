İRAN, İsrail'in başta Hayfa kenti olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarına füze saldırısı düzenledi.
İsrail ordusu, İran'dan kısa süre önce yeni füze atışlarının gerçekleştirildiğini açıkladı. Ordudan yapılan duyuruda, füzeleri engellemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.
Son Dakika › Dünya › İran, İsrail'e Füze Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?