İRAN'ın, İsrail'e balistik füzelerle yaptığı karşı saldırılarda 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı saldırılarının başlamasının ardından, İran ordusunun gerçekleştirdiği 'Gerçek Vaat-3' operasyonunda 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı duyuruldu. İran'ın gerçekleştirdiği ilk saldırıda yaralanan 1 kişinin hayatını kaybettiği, sabah saatlerinde düzenlenen saldırılarda ise 2 kişinin öldüğü kaydedildi.
İran'ın karşı saldırılarının başlamasından bu yana hastanelere 172 yaralının getirildiği ve çoğunun durumunun hafif olduğu bildirildi.
Son Dakika › Dünya › İran İsrail'e Karşı Saldırıda 3 Ölü, 172 Yaralı - Son Dakika
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