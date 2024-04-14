İran: İsrail'e yönelik operasyon başarıyla tamamlandı ve devamını amaçlamıyoruz - Son Dakika
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Dünya

İran: İsrail'e yönelik operasyon başarıyla tamamlandı ve devamını amaçlamıyoruz

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İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı dünyayı tedirgin ederken, "Gerçek Vaat" ismi verilen operasyonun devam edip etmeyeceği merak konusuydu. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri yaptığı açıklamada "Operasyon başarıyla tamamlandı. Biz bu operasyonu tam bir sonuç olarak görüyoruz ve operasyonun devamına yönelik bir düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı.

14.04.2024 13:11  Güncelleme: 13:16
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İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bagheri, İsrail'e düzenledikleri askeri operasyonun başarıyla sonuçlandığını öne sürerek, devamını amaçlamadıklarını söyledi.

GENELKURMAY BAŞKANI SALDIRIYI DEĞERLENDİRDİ

İran devlet televizyonuna konuşan Tümgeneral Bagheri, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından İsrail'e düzenlenen saldırıyı değerlendirdi.

"TAM BİR SONUÇ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Bagheri "Operasyon başarıyla tamamlandı. Biz bu operasyonu tam bir sonuç olarak görüyoruz ve operasyonun devamına yönelik bir düşüncemiz yok" dedi. Tel Aviv yönetiminin, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluğuna saldırarak kırmızı çizgiyi aştığını belirten Bagheri, İran'a yönelik yeni bir saldırının olması durumunda İsrail'e daha geniş kapsamlı bir saldırı düzenleyeceklerini ifade etti.

İran: İsrail'e yönelik operasyon başarıyla tamamlandı ve devamını amaçlamıyoruz
İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bagheri.

"SALDIRININ UYARI SEVİYESİNDE KALMASINA ÇABA GÖSTERİYORUZ"

Sivil yerleşim yerleri ile ekonomik bölgelerin vurulmadığını kaydeden Bagheri, çok daha fazla füze atabilme kabiliyetine sahip olmalarına rağmen İsrail'e saldırının uyarı seviyesinde kalmasına çaba gösterdiklerini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü. İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı. İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İran: İsrail\'e yönelik operasyon başarıyla tamamlandı ve devamını amaçlamıyoruz

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Son Dakika Dünya İran: İsrail'e yönelik operasyon başarıyla tamamlandı ve devamını amaçlamıyoruz - Son Dakika

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    Yorumlar (53)

  • Mesut Erdoğan: Ne tezgahlıyorsunuz kim bilir! Bir tane İsraillinin burnu kanamamış hikaye okumayın 406 4 Yanıtla Gaddar Kerim: Sen ne arzu ederdin . Mesela 5 bin İsrailli ölsün sonra ABD ile beraber İsrail 5 milyon iranlıyı öldürsün mutluluktan uçacakmısın. Tıpkı 7 Ekim Hamas saldırısı ve sonrasında olanlar gibi. Adamların gücü bu kadar.bunu anlamak çok mu zor. 20 177 Hursit Yavas: Trol Kerim kimin tetikcisi oldugun yorumlarda belli oluyor İnsamiz artik uyandi boyle hikayelere karnimiz tok !!! 75 7 Gaddar Kerim: Hurşit yavaş . Şekerpare filmi 24. Dakika 13- 16 saniye arası seni tarif ediyor . İzlemeni tavsiye ederim. 2 38
  • Ramazan Gündoğan: İsrail gibi bir güce Savaş açmak zaten akıl dışı 46 222 Yanıtla halil eles: doğru söylüyor sun 14 77 Turan Alan: Senin hibi korkakların zaten böyle düşünmesi cok nırmal 5 milyon hahıdiyi tükürükle bogulur 57 10 Uğur Can: İsrail gibi bir güç mü ? Dünya sıralamasında en güçlü ülke sırasında 19. Olan bir ülke mi ? Siz gidip biraz bilgi alıp öyle yorum yapın İsrail Türkiye tehdit ettiğini unutmayın. Faturasını ağır öder diyen bir Türkiye ye sesini bile çıkaramadı 42 6 Gaddar Kerim: Al işte bir klavye mücahidi daha 15 25
  • Bunyamin Gorentas: Ya geçin bunları flim çevirme , yeter inanan yok sizlere ,füze İran'dan çıkıp İsrail giden ne kadar kamera takibi yapılıyor:)) 118 2 Yanıtla
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