İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bagheri, İsrail'e düzenledikleri askeri operasyonun başarıyla sonuçlandığını öne sürerek, devamını amaçlamadıklarını söyledi.
İran devlet televizyonuna konuşan Tümgeneral Bagheri, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından İsrail'e düzenlenen saldırıyı değerlendirdi.
Bagheri "Operasyon başarıyla tamamlandı. Biz bu operasyonu tam bir sonuç olarak görüyoruz ve operasyonun devamına yönelik bir düşüncemiz yok" dedi. Tel Aviv yönetiminin, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluğuna saldırarak kırmızı çizgiyi aştığını belirten Bagheri, İran'a yönelik yeni bir saldırının olması durumunda İsrail'e daha geniş kapsamlı bir saldırı düzenleyeceklerini ifade etti.
Sivil yerleşim yerleri ile ekonomik bölgelerin vurulmadığını kaydeden Bagheri, çok daha fazla füze atabilme kabiliyetine sahip olmalarına rağmen İsrail'e saldırının uyarı seviyesinde kalmasına çaba gösterdiklerini kaydetti.
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü. İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı. İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.
Son Dakika › Dünya › İran: İsrail'e yönelik operasyon başarıyla tamamlandı ve devamını amaçlamıyoruz - Son Dakika
Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in çağrısıyla acil olarak toplandı. Büyük tartışmalara sahne olan toplantıda ABD, İngiltere ve Fransa, saldırıların karşılıksız kalmaması gerektiğini savunurken Rusya ve Çin ise İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıya neden tepki gösterilmediğini gündeme getirdi. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi, "Eğer bir Batı ülkesine ait diplomatik bir misyon vurulsaydı burada hemen intikamdan bahsederdiniz" dedi.
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