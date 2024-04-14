İran: İsrail\'e yönelik operasyon başarıyla tamamlandı ve devamını amaçlamıyoruz

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İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bagheri, İsrail'e düzenledikleri askeri operasyonun başarıyla sonuçlandığını öne sürerek, devamını amaçlamadıklarını söyledi.

GENELKURMAY BAŞKANI SALDIRIYI DEĞERLENDİRDİ

İran devlet televizyonuna konuşan Tümgeneral Bagheri, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından İsrail'e düzenlenen saldırıyı değerlendirdi.

"TAM BİR SONUÇ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Bagheri "Operasyon başarıyla tamamlandı. Biz bu operasyonu tam bir sonuç olarak görüyoruz ve operasyonun devamına yönelik bir düşüncemiz yok" dedi. Tel Aviv yönetiminin, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluğuna saldırarak kırmızı çizgiyi aştığını belirten Bagheri, İran'a yönelik yeni bir saldırının olması durumunda İsrail'e daha geniş kapsamlı bir saldırı düzenleyeceklerini ifade etti.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bagheri.

"SALDIRININ UYARI SEVİYESİNDE KALMASINA ÇABA GÖSTERİYORUZ"

Sivil yerleşim yerleri ile ekonomik bölgelerin vurulmadığını kaydeden Bagheri, çok daha fazla füze atabilme kabiliyetine sahip olmalarına rağmen İsrail'e saldırının uyarı seviyesinde kalmasına çaba gösterdiklerini kaydetti.