İran, İsrail'i vurduğu İHA ve füzelerin videosunu paylaştı - Son Dakika
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Dünya

İran, İsrail'i vurduğu İHA ve füzelerin videosunu paylaştı

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Şam'daki konsolosluk saldırısına misilleme yapan İran, İsrail'i "Gerçek Vaat" operasyonuyla vurdu. Saldırı dünyayı tedirgin ederken İran ordusu bu sabah itibarıyla İsrail'e düzenlediği saldırıda kullandığı İHA ve füzelerin videosunu paylaştı.

14.04.2024 10:42  Güncelleme: 10:46
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İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğu'na düzenlediği saldırıya cevap olarak "Gerçek Vaat" operasyonu düzenleyen İran, Tel Aviv'i 300'e yakın füze ve İHA ile vurdu.

İSRAİL: FÜZE VE İHA'LARIN YÜZDE 99'U ENGELLENDİ

İsrail Yedioth Ahronot gazetesinin İsrail güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgiye göre balistik füze ve İHA'ların yüzde 99'u engellendi.

SİLAHLARIN VİDEOSUNU PAYLAŞTILAR

İran'ın dün gece gerçekleştirdiği saldırı dünya basınında geniş yankı uyandırırken, Tahran yönetimi bu sabah dikkat çeken bir video yayınladı.

İRAN'DAN YENİ TEHDİT MESAJI

İsrail'i vurdukları onlarca füze ve İHA'nın görüntülerini paylaşan İran ordusu, dakikalar sonra ise yeni bir tehditte bulunarak "İsrail'in misilleme yapması durumunda tepkimiz dün geceye göre daha büyük olacak" ifadelerini kullandı.

İran, İsrail\'i vurduğu İHA ve füzelerin videosunu paylaştı

İhlas Haber Ajansı, İsrail, İran, Şam, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran, İsrail'i vurduğu İHA ve füzelerin videosunu paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • sait turk: Adamlar ne yolladıysanız havada patlatıyor yollasanız ne? 132 15 Yanıtla Turan Aslan: Kürecik radar istasyonundan sebep sanırım 73 12
  • Serdar Ozen: Yine boş iş . Yine Danışıklı dövüş . Son kullanma tarihi gecmiş füzeleri çöpe atcağımıza atalım yalandan haber veririz onlarda leblebi gibi yerler . Demişler herhalde . 124 13 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ: 2 saattir yoldalar tabii engellenir nerde görülmüş biz geliyoruz haberiniz olsun önleminizi alın misillemesi böyle cevapmı verilir . saçmalık. 110 4 Yanıtla Alper Elma: İran'ın içinde çok ciddi ajanları var aldıkları karar kabineden çıkar çıkmaz ABD İngiltere ve İsrail'e ulaşıyor. senin bu medyadan duyduklarinin hepsinin en büyük sebebi bu 5 0
  • Omer Akin: Bana amerikadan musadeli anlaşmalı bi hareket gibi geldi.cunku herhangi bi zaiyat yok israilde.yalniz görüntüden ibaret.iran kendi halkına ve dünya ya onur kurtarma.gibi bisey yaptı.israille iran birlikte gazzeyi bitirdi baştan beri.iran 'ın en büyük düşmani sünniler.kac yahudi öldü.neresi havaya uçtu.gostersinler de inanalım. 95 8 Yanıtla Murat Yılmaz: Ağzına sağlık Ömer kardeşim. İran kafirinin işi gücü Sünni Müslümanları öldürmek 53 18
  • ..: KOMİKKK ?????? 89 6 Yanıtla
  • Mustafa Kaya: Sonuç fıs bu kaçıncı İran'ın gürlemesi danışıklı döğüş 14 gün olmuş büyükelçilik vurulalı itrail gerekli önlemleri aldıktan sonra İran düğmeye basmış bu düğme çocuk oyuncağının düğmesi gibi zerre etkilenmediler 73 10 Yanıtla
  • Mehmet Güven: yav bizde yedik İsraile bile varamadı silahlarınız 68 4 Yanıtla
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  • İran'ın
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