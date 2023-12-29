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İran, İsrail ile ilişkisi olduğu iddia edilen dört kişiyi idam etti - Son Dakika
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İran, İsrail ile ilişkisi olduğu iddia edilen dört kişiyi idam etti

İran, İsrail'in Mossad güvenlik servisi ile ilişkisi olduğu iddia edilen dört kişiyi idam etti. İdam edilen dört kişi, İran güvenlik görevlilerini kaçırmak ve istihbarat bilgilerini Mossad ile paylaşma suçlarından yargılandı. Bu olay, geçen hafta Suriye'de iddia edilen bir İsrail hava saldırısında yüksek rütbeli bir İran generalinin öldürülmesinden bir hafta kadar kısa bir süre sonra gerçekleşti.

İran, İsrail ile ilişkisi olduğu iddia edilen dört kişiyi idam etti
29.12.2023 - 16:42,  Güncelleme: 16:52
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İran, İsrail'in Mossad güvenlik servisi ile ilişkisi olduğu iddia edilen dört kişiyi idam etti. Ülkenin yargıya bağlı Mizan haber sitesine göre, Vafa Hanareh, Aram Omari, Rahman Parhazo ve Nasim Namazi adlı üç erkek ve bir kadın bu sabah idam edildi.

İdamların hangi yöntemle uygulandığı belirtilmedi, ancak İran genellikle asma cezası uygular. İdam edilen dört kişi, birkaç İran güvenlik görevlisini kaçırmak ve istihbarat bilgilerini Mossad ile paylaşma suçlarından yargılandı. Ayrıca, İran'ın istihbarat ajanlarına ait araçları ve daireleri ateşe vermekle suçlandılar. Rapor ayrıca, aynı grupta çalışan bazı kişilerin her birine 10 yıl hapis cezası verildiğini belirtti.

Bu olay, geçen hafta Suriye'de iddia edilen bir İsrail hava saldırısında yüksek rütbeli bir İran generalinin öldürülmesinden bir hafta kadar kısa bir süre sonra gerçekleşti. İran ve İsrail, yıllardır birbirlerini casuslukla suçluyor ve gölge bir savaş yürüttükleri iddiasında bulunuyor.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Suriye, Mossad, İsrail, İran, Dünya, Son Dakika

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