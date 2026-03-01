İran İstihbarat Bakanlığı Füze Saldırısına Uğradı - Son Dakika
İran İstihbarat Bakanlığı Füze Saldırısına Uğradı

İran İstihbarat Bakanlığı Füze Saldırısına Uğradı
01.03.2026 22:22
İran İstihbarat Bakanlığı Füze Saldırısına Uğradı
İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik hava bombardımanı devam ederken, Tahran'daki İran İstihbarat Bakanlığı füze saldırısına uğradı. Saldırı, Tahran'ın Seyid Handan bölgesinde gece saatlerinde gerçekleşti ve bakanlık binasında büyük çaplı yangın çıktı. Bombardımanın yalnızca İstihbarat Bakanlığı ile sınırlı kalmadığı, kentin stratejik öneme sahip birçok noktasının eş zamanlı olarak hedef alındığı belirtildi.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı yoğun hava bombardımanı sürerken, başkent Tahran'daki en kritik devlet kurumlarından biri hedef alındı. İran resmi medyası, kentin merkezinde bulunan İran İstihbarat Bakanlığı (İttilaat) binasının füze saldırısıyla vurulduğunu duyurdu.

Devlet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre saldırı, Tahran'ın Seyid Handan bölgesinde gece saatlerinde gerçekleşti.

BAKANLIK BİNASI ALEVLER İÇİNDE

Saldırı anına ilişkin paylaşılan görüntülerde, isabet alan bakanlık binasında büyük çaplı yangın çıktığı ve gökyüzünün yoğun dumanla kaplandığı görülüyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Binada oluşan hasarın boyutuna ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

TAHRAN'IN FARKLI NOKTALARI DA HEDEFTE

Bombardımanın yalnızca İstihbarat Bakanlığı ile sınırlı kalmadığı belirtildi. İran resmi kaynaklarına göre, kentin stratejik öneme sahip birçok noktası eş zamanlı olarak hedef alındı.

Şeriati Caddesi ve Zarrabkhaneh kavşağı çevresinin yanı sıra Cennetabad, Niavaran, Narmak ve Emirabad bölgelerinde de patlamalar meydana geldiği bildirildi.

Patlama seslerinin kentin büyük bölümünden duyulduğu, bazı sivil yerleşim alanlarında panik yaşandığı aktarıldı.

CAN KAYBI BİLGİSİ NETLEŞMEDİ

İranlı yetkililer, saldırılarda ölen ya da yaralananlara ilişkin henüz resmi bir sayı paylaşmadı. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İsrail ordusu ise son saatlerde Tahran semalarında hava üstünlüğü sağlandığını ve "rejimin sinir merkezlerinin" hedef alınmaya devam edileceğini açıklamıştı.

Bölgedeki askeri gerilim ve karşılıklı açıklamalar, çatışmanın daha da genişleyebileceği yönündeki endişeleri artırıyor.

İran İstihbarat Bakanlığı Füze Saldırısına Uğradı

SON DAKİKA: İran İstihbarat Bakanlığı Füze Saldırısına Uğradı - Son Dakika
