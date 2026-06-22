İran: Lübnan Savaşında İlerleme Kaydedildi - Son Dakika
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İran: Lübnan Savaşında İlerleme Kaydedildi

İran: Lübnan Savaşında İlerleme Kaydedildi
22.06.2026 08:43
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Pakistan-Katar ara buluculuğunda Lübnan çatışmalarında ilerleme olduğunu duyurdu.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Pakistan- Katar ara buluculuğunda Lübnan savaşını sonlandırmak için ilerleme kaydedildi" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Lübnan'daki çatışmaları önleme amacıyla kurulacak çalışma grubunun gerçek bir test olacağını belirten Arakçi, "Pakistan-Katar ara buluculuğunda Lübnan savaşını sonlandırmak için ilerleme kaydedildi" ifadelerini kullandı.

Arakçi, ülkesine uygulanan petrol ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırıldığını ve ablukanın sona erdiğini de kaydederek, "İran'ın dondurulmuş varlıklarının bir kısmı serbest bırakıldı" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Pakistan, Ekonomi, Lübnan, Dünya, Katar, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran: Lübnan Savaşında İlerleme Kaydedildi - Son Dakika

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