İran: Müzakereler Saldırılar Durmadıkça Olmaz

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, " İsrail'in saldırıları durmadıkça, müzakere söz konusu olamaz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu. Arakçi, "ABD'yi, İran'a yönelik saldırıda İsrail'in iş birlikçisi ve ortağı olarak görüyoruz. ABD müzakere talebinde bulunuyor ve birkaç kez mesaj gönderdiler. Saldırı durmadıkça, müzakere söz konusu olamaz. İran, Gazze'de hastaneleri hedef alan İsrail'in aksine sivil bölgeleri, özellikle hastaneleri asla hedef almaz" diye konuştu.

Bakan Arakçi, Cenevre'de bugün düzenlenecek toplantıyla ilgili de "3 Avrupa ülkesi ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi, benimle bir görüşme talebinde bulundu. Cenevre müzakerelerimizin konusu nükleer programdır. Avrupa ülkeleriyle diyalog konusunda hiçbir engelimiz olmadı" ifadelerini kullandı.