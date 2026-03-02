İran Operasyonunda 4. Asker Hayatını Kaybetti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik operasyonun başlangıcından itibaren bir askerin daha yaşamını yitirdiğini ve can kaybının 4'e yükseldiğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) dün yapılan açıklamada 3 askerin hayatını kaybettiği, 5 askerin ise ağır yaralandığı bildirildi. Yapılan son açıklamada ise İran'ın ilk saldırıları sırasında ağır yaralanan dördüncü askerin, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği belirtildi.