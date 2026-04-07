İran, Saldırıların Zararını Telafi Edecek

07.04.2026 09:49
İran, ABD-İsrail saldırılarında hasar gören yapılar için maddi destek sağlayacak.

İRAN Meclisi İmar Komisyonu Sözcüsü Abdulcelal İyri, ABD- İsrail saldırılarında hasar gören sivil yapılara maddi destek sağlanacağını bildirdi.

İran basını, Meclis İmar Komisyonu Sözcüsü Abdulcelal İyri'nin İmar ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen maddi destek programına ilişkin bilgileri paylaştı. ABD ile İsrail saldırılarında 28 Şubat'tan itibaren 91 binden fazla konut ve ticari birimin hasar gördüğünü belirten İyri, bunlardan 70 binden fazlasının tamamen yeniden inşa edilmesi gerektiğini ve önemli bir kısmının ise onarım gerektirdiğini söyledi.

İyri, bu zararların telafisi amacıyla, İmar ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2 ana destek programı belirlendiğini kaydetti. İlk programın konut depozitosu desteği olduğunu söyleyen İyri, kırsal alanlar için 300 milyon tümen, şehirler için 700 milyon tümen olarak belirlendiğini aktardı. İkinci programın tamamen yıkılmış binaların yeniden inşasını kapsadığını vurgulayan İyri, bu kapsamdaki hibelerin 3 kata kadar binalarda metrekare başına 26 milyon tümen, daha yüksek katlı binalarda ise metrekare başına 28 milyon tümen olduğunu dile getirdi. Sözcü İyri, onarım gerektiren birimler için, hasara göre 9 ila 18 milyon tümen arasında hibe verileceğini ifade etti.

Kaynak: DHA

