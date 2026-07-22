İran Savaşının Maliyeti 37,5 Milyar Dolar - Son Dakika
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İran Savaşının Maliyeti 37,5 Milyar Dolar

İran Savaşının Maliyeti 37,5 Milyar Dolar
22.07.2026 08:20
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ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran'la süren savaşın maliyetinin 37,5 milyar dolara ulaştığını duyurdu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, " İran'la süren savaşın maliyeti 37,5 milyar dolara ulaştı" dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Caine ve Tarım Bakanı Brooke Rollins ile Savunma Bakanlığı için istenen ek bütçe konusunda ABD Senatosu Ödenekler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı. Hegseth, cesur ve hızlı adımlar atılması gereken tehlikeli bir dünyada yaşandığını söyleyerek, "2026 mali yılına yönelik bu ek ödenek talebinin nedeni de budur. Söz konusu bütçe talebi, Savunma Bakanlığı'nın acil ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik elzem ve ivedi bir kaynak takviyesi. Bu ek finansman talebinin mevcut kaynakların yerini tutacak bir alternatif bulunmuyor. Aynı zamanda farklı bir dönemdeyiz. Teknoloji, işlem gücü, yapay zeka, otonom sistemler ve uzay alanlarında kritik yatırımları hemen yapmazsak, hareketsiz kalma lüksümüz olmaz. Halihazırda bu tür yatırımları yapan hasımlarımız bizi geride bırakabilir" ifadelerini kullandı.

Demokrat Senatör Dick Durbin'in İran savaşı maliyetini sorması üzerine Hegseth, "Bugün itibarıyla 37 milyar 500 milyon dolar" cevabını verdi. Hegseth, fonların sağlanmaması durumunda askerlerin maaşlarının ödenemeyebileceğini de kaydederek, "ABD ordusu, 'ekipman ile mühimmatı hızla yenileme ve hayati operasyonları kesintisiz sürdürme kabiliyetini tehdit edecek' kritik eksikliklerle karşı karşıya kalabilir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İran Savaşının Maliyeti 37,5 Milyar Dolar - Son Dakika

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