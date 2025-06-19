İsrail'in Arak Nükleer Tesisi'ne yönelik saldırısına misilleme yaparak 30'a yakın füze kullanan İran, Tel Aviv çevresi ve güneydeki Necef'teki hedefleri imha etti. İran'ın 271 kişinin yaralanmasına neden olan bugünkü saldırıları küme başlıklı Fettah-2 balistik füzeleriyle yaptığı ortaya çıktı.
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20.06.2025 08:39:39. #7.13#
SON DAKİKA: İran, Tel Aviv'i enkaza çevirdiği saldırıları Fettah-2 füzeleriyle yapmış - Son Dakika
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