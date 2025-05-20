İran: Uranyum Zenginleştirme Müzakere Edilemez - Son Dakika
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İran: Uranyum Zenginleştirme Müzakere Edilemez

İran: Uranyum Zenginleştirme Müzakere Edilemez

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, uranyum zenginleştirmenin müzakere edilemeyeceğini vurguladı.

20.05.2025 16:09
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İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, uranyum zenginleştirme meselesinin İran açısından müzakere edilebilir bir konu olmadığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 19 Mayıs 2024'te helikopter kazasında hayatını kaybeden önceki Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekiler için Tahran'da düzenlenen anma toplantısında konuştu. Arakçi, ABD'li yetkililerin İran ile devam eden nükleer müzakerelerle ilgili, "Şu anda tanık olduğumuz şey, Amerikalıların son birkaç gündür kamuoyuna yansıyan tamamen mantıksız ve akıl dışı tutumlarıdır" dedi.

ABD tarafının tutumuna İran'ın hemen tepki verdiğini belirten Arakçi, "Bizim açımızdan uranyum zenginleştirme meselesi pazarlık konusu değildir. Bugün de lider Hamaney ne yapılması gerektiğini açıkladı. İran halkının haklarını güvence altına alan ilkelerimiz ile tutumlarımız için müzakerelere başladık ve bu haklardan hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran: Uranyum Zenginleştirme Müzakere Edilemez - Son Dakika

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