İran ve Fransa Dışişleri Bakanları Görüştü - Son Dakika
15.03.2026 18:01
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ve İsrail'in bölgedeki güvensizliği artırdığını vurguladı.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'ın telefonda görüştüğü bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile telefonda görüştü. Görüşmede, bölgedeki ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvensizliğin tek nedeninin ABD ile İsrail olduğunu belirten Arakçi, 'tüm ülkelerin bu duruma sorumlu bir yaklaşım sergilemesini saldırganların suç teşkil eden eylemlerini kesin bir şekilde kınamasını ve çatışmanın kapsamını tırmandırabilecek ve genişletebilecek her türlü eylemden kaçınmasını beklediklerini' kaydetti.

Arakçi, İran'ın saldırılara karşı 'egemenliğini, onurunu, toprak bütünlüğünü ve ulusal güvenliğini savunma konusundaki kararlılığını' vurgulayarak, ülkesinin savunma önlemlerinin yalnızca bölgedeki saldırganların askeri üsleri ile tesislerine yönelik olduğunu ve 'İran'ın bölge ülkelerine yönelik bir saldırısı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini' söyledi.

Lübnan'daki güvensiz ortamın kaynağının da İsrail'in saldırganlığı olduğunu ifade eden Arakaçi, "Lübnan'a barışın geri dönmesinin, işgalin sona ermesine ve İsrail rejiminin saldırı ile saldırganlıklarının son bulmasına bağlı' olduğunu aktardı.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Advertisement
