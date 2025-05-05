İran ve Pakistan'dan Keşmir Gerilimine Çözüm Arayışı - Son Dakika
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Dünya

İran ve Pakistan'dan Keşmir Gerilimine Çözüm Arayışı

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Pakistan Başbakanı Şerif ile Keşmir'deki saldırıyı ve gerilimi görüştü.

05.05.2025 18:39
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(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif ile İslamabad'da bir araya gelerek, iki ülke arasındaki iş birliğinin yanı sıra geçen ay Keşmir'de meydana gelen ve 26 turistin ölümüne neden olan saldırının ardından Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan gerilimi görüştü. Şerif, İran ile barış ve istikrar için iş birliğini güçlendirme kararlılığını vurguladı ve Hindistan'ın Keşmir'deki saldırıyla ilgili suçlamalarına karşı uluslararası bir soruşturma çağrısı yaptı.

Hem İran devlet haber ajansı IRNA hem de Pakistan'ın Başbakanlık Ofisi'nin yaptığı açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya geldi. Görüşmede Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Muhammad Ishak Dar da ye aldı.

Pakistan'ın Başbakanlık Ofisi'ne göre, Şerif, Pakistan ve İran arasındaki tarihi ve kardeşlik bağlarının ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin öneminin altını çizdi. Şerif, Pakistan'ın bölgede barış ve istikrarı ilerletmek için Tahran ile yakın çalışma kararlılığını yineledi.

Hindistan yönetimindeki Keşmir'in Pahalgam bölgesinde, turistlere yönelik geçen ay düzenlenen ölümcül saldırının ardından Hindistan Pakistan'ı "saldırının arkasında olmakla" suçladı. Pakistan ise bu suçlamaları kesin bir dille reddederek, "bu tür iddiaları asılsız olarak" nitelendirdi.

Bunun üzerine Pakistan ve Hindistan arasında tansiyon yükseldi. Bölgedeki yüksek tansiyon hala devam ederken Arakçi, bugün İslamabad'a gitti.

Şerif: "Olayla ilgili uluslararası bir soruşturma öneriyoruz"

Şerif, bugün Arakçi ile yapılan görüşmelerde, Pahalgam'daki saldırının ardından devam eden gerilimle ilgili olarak Pakistan'ın ciddi endişelerini dile getirdi. Şerif, "Pakistan'ın olayla ilgili uluslararası bir soruşturma önerdiğini" kaydederek, "gerçeğin ortaya çıkarılması için şeffaf, tarafsız ve güvenilir bir soruşturmaya ihtiyaç olduğunu" vurguladı.

Arakçi'nin bu ziyaretinden önce İran'ın Pakistan Büyükelçisi Reza Amiri Moghadam, Araqchi'nin üst düzey Pakistanlı yetkililerle yapacağı görüşmelerde, İran'ın hem Hindistan hem de Pakistan ile yakın bağları nedeniyle "alt kıtadaki gerilimi azaltmanın yollarını" ele alacağını söylemişti.

Arakçi'nin amacı, Hindistan ve Pakistan arasında devam eden durumu değerlendirmek

Arakçi de ziyaretinin bölgedeki son gelişmeleri, özellikle de Hindistan ve Pakistan arasında devam eden durumu değerlendirmeyi amaçladığını söyledi. İran'ın her iki ülkeyle de dostane bağlarının altını çizen Arakçi, Pakistan'ın komşu ve kardeş bir ülke olarak özel statüsünü vurguladı.

Arakçi ayrıca, Pakistan ziyaretinde yaptığı diplomatik temaslarda, bölgesel gelişmeleri, İran ve ABD arasındaki görüşmeleri ve İslamabad ile karşılıklı iş birliğini güçlendirme çabalarını ele aldıklarını açıkladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya İran ve Pakistan'dan Keşmir Gerilimine Çözüm Arayışı - Son Dakika

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