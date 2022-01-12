İran ve Venezuela dahil 8 ülke, borçları nedeniyle BM'de oy kullanma hakkını kaybetti

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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Sözcüsü Paulina Kubiak, BM üyesi 11 ülkenin örgüte olan ödemelerini geciktirdiğini, bu ülkelerden 8'inin bugün itibarıyla oy kullanma hakkını kaybettiğini söyledi.

ARALARINDA İRAN VE VENEZUELA DA VAR

BM Genel Kurulunda oy kullanma hakkını kaybeden ülkeler arasında İran, Venezuela, Sudan, Kongo, Gine, Papua Yeni Gine, Antigua ve Barbuda, Vanuatu yer alıyor.

BM Şartı'nın 19'uncu maddesine göre, bir ülkenin örgüte olan aidat borcu, son 2 yılda yaptığı ödemeden fazlaysa o ülkenin BM Genel Kurulunda oy kullanma hakkı askıya alınıyor.

İRAN ÖDEMEYECEĞİNİ DUYURMUŞTU

İran geçen sene de BM'ye 65 milyon dolardan fazla aidat borcunu geciktirdiği için Genel Kurul'da oy kullanma hakkını kaybetmiş, 16 milyon dolarlık minimum ödeme yaparak oy kullanma hakkını geri kazanmıştı.

İran, BM'ye aidatını ABD'nin "yasa dışı yaptırımları" yüzünden ödeyemediğini savunmuştu. İran'ın oy kullanma hakkını geri kazanabilmesi için 18 milyon dolardan fazla, Venezuela'nın ise 39,8 milyon dolar ödeme yapması gerekiyor.