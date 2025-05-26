İran: Yaptırımlar Yeniden Uygulanırsa Sert Yanıt Veririz - Son Dakika
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Dünya

İran: Yaptırımlar Yeniden Uygulanırsa Sert Yanıt Veririz

26.05.2025 16:57
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, BM yaptırımlarının geri getirilmesi halinde sert tepkide bulunacaklarını belirtti.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşma kapsamında kaldırılan Birleşmiş Milletler yaptırımlarını yeniden devreye sokmaları halinde, Tahran'ın sert ve kararlı bir yanıt vereceğini söyledi. Arakçi, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'na yaptığı kapalı oturumda, ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelerin son turu hakkında bilgi verdi.

Komisyon Sözcüsü İbrahim Rızayi'nin aktardığına göre Arakçi, İran'ın diplomasiye bağlılığını sürdürdüğünü ancak BM yaptırımlarının yeniden devreye sokulması halinde tepkilerinin sert olacağını vurguladı. Ayrıca, İran'ın müzakere masasında baskı altında olmayacağını ve nükleer programının yalnızca barışçıl amaçlarla sürdürüldüğünü ifade etti.

Arakçi, İsrail'in İran'daki uranyum zenginleştirme faaliyetlerine karşı olduğunu belirterek, bölgesel bir zenginleştirme merkezi fikrine açık olduklarını, ancak İran içindeki zenginleştirme faaliyetlerinin durdurulmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Ayrıca, bölgede çıkabilecek bir savaşın tüm ülkeleri olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi yaptığı açıklamada, "(Uranyum) zenginleştirme, İran'ın nükleer sanayisinin ayrılmaz bir parçasıdır ve korunmalıdır. Bu konuda en küçük bir esneklik göstermemize kesinlikle izin verilmemektedir" dedi.

İran, Avrupa ülkelerinin BM yaptırımlarını uygulamaya koyma mekanizmasını devreye sokmaları halinde Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan (NPT) çekilebileceğini daha önce dile getirmişti. İran'ın nükleer programına ilişkin Avrupa Üçlüsü ( İngiltere, Fransa Almanya) ve ABD ile ayrı görüşmeleri sürüyor.

Bu mekanizma, 2015 yılında imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) kapsamında, İran'ın anlaşmaya uymaması durumunda BM yaptırımlarının otomatik olarak yeniden uygulanmasını öngörüyor. Avrupa ülkelerinin, JCPOA kapsamında İran ile anlaşma sağlanamaması durumunda BM yaptırımlarını uygulamaya koyma mekanizmasını devreye sokabilecekleri en son tarih bu yılın ekim ayı. Trump, 2018'de ilk başkanlık döneminde İran ile 2015 yılında imzalanan uluslararası nükleer anlaşmadan  tek taraflı olarak çekilmiş ve Tahran'a yönelik yaptırımları ağırlaştırmıştı. Nükleer program üzerinde yeniden görüşmelere başlayan İran ve ABD arasında nisan ayından bu yana Umman ve Roma'da beş tur dolaylı müzakere gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Tahran, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran: Yaptırımlar Yeniden Uygulanırsa Sert Yanıt Veririz - Son Dakika

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