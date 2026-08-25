İran: Yaptırımlara Karşı Hazırız - Son Dakika
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İran: Yaptırımlara Karşı Hazırız

İran: Yaptırımlara Karşı Hazırız
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İran Ekonomi Bakanı, ABD'nin yaptırımlarına karşı hazırlıklı olduklarını ve iki yıllık plan yaptıklarını belirtti.

İRAN Ekonomi ve Maliye Bakanı Ali Medenizade, "İran hükümeti ABD'nin ekonomik yaptırımlarına karşı hazırlıklı" dedi.

İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Ali Medenizade, hükümetin ülkenin ekonomik işleri için iki yıllık bir plan hazırladığını ve mevcut gelişmeler dahil tüm senaryoların bu plan kapsamında ele alındığını bildirdi. Ülke basınına açıklamada bulunan Medenizade, "Hükümet, ABD yaptırımlarına karşı koymak için uzun süredir planlama yapıyor ve yeni yaptırımlara karşı da tamamen hazırlıklı. Düşmanlar farklı dönemlerde İran halkının ve yöneticilerinin kararlılığını sınamaya çalıştı. Çelik ve petrokimya sektörleri saldırılardan etkilendi. Hasar gören tesislerin kısa sürede yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışmalar yürütülüyor, yeniden inşa süreci başlatıldı ve piyasada oluşan eksiklikler giderilmeye çalışıldı" ifadelerini kullandı.

Tek kutuplu dünya düzeninin sona erdiğini vurgulayan Medenizade, yaptırımların İran açısından yeni olmadığını kaydetti. Medenizade, küresel finans akışının ABD'nin İran'ın ekonomik ve ticari kanallarını tamamen kesebileceği bir yapıda olmadığına dikkat çekerek, "Halkın ciddi şekilde zarar gördüğünün farkındayız. Düşmanların geçen yıl başlattığı girişimler nedeniyle ülkeye yüksek enflasyon dayatıldı. Bunun hiçbir etkisinin olmadığını söylemek mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni yaptırımlara destek vermeleri için diğer ülkelerin liderleriyle görüştüğüne ilişkin açıklamasına değinen Medenizade, ekonomik kanalların bir veya iki görüşmeyle hedeflenen şekilde kesilebilecek yapıda olmadığını söyledi.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Ekonomi, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran: Yaptırımlara Karşı Hazırız - Son Dakika

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