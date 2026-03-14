İran yeni hedefleri açıkladı: Bölgede bulunan ABD bağlantılı sanayi tesisleri vurulacak
İran yeni hedefleri açıkladı: Bölgede bulunan ABD bağlantılı sanayi tesisleri vurulacak

14.03.2026 23:47
Orta Doğu'da savaşın dozu her geçen saat daha da artarken, İran'dan yeni bir açıklama daha geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ilerleyen saatlerde bölge ülkelerinde bulunan ve ABD ile bağlantılı olduğu belirtilen sanayi tesislerinin hedef alınacağını duyurdu. Yapılan açıklamada hem ABD'ye hem de bölge ülkelerine uyarıda bulunulurken, söz konusu tesislerin çevresindeki sivillerin güvenlik nedeniyle bölgeyi terk etmeleri istendi.

İran ile ABD arasındaki savaş 16. gününe girerken, İran Devrim Muhafızları Ordusu yeni bir açıklama yaparak ilerleyen saatlerde bölgedeki ABD ile bağlantılı sanayi tesislerinin hedef alınacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, söz konusu tesislerin çevresinde bulunan sivillerin güvenlik nedeniyle bölgeyi terk etmeleri istendi.

SANAYİ TESİSLERİ DE HEDEF OLACAK

Devrim Muhafızlarındanyapılan uyarıda, ABD ile bağlantılı olduğu belirtilen sanayi tesislerinin önümüzdeki saatlerde saldırıların hedefi olabileceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca ABD'ye çağrıda bulunularak, bölgede faaliyet gösteren sanayi tesislerinin tahliye edilmesi gerektiği belirtildi.

SİVİLLERE BÖLGEDEN UZAKLAŞMA ÇAĞRISI

İranlı yetkililer, olası saldırılar nedeniyle sanayi tesislerinin çevresinde yaşayan sivillerin güvenlik amacıyla bölgeden uzaklaşmaları gerektiğini vurguladı. Uyarının, can kaybını önlemek amacıyla yapıldığı ifade edildi.

TAHRAN'DA ÜÇ İHA İMHA EDİLDİ

Yapılan açıklamada ayrıca başkent Tahran'da ABD ve İsrail'e ait olduğu öne sürülen üç insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Olayla ilgili detaylı bilgi paylaşılmazken, saldırıların püskürtüldüğü belirtildi.

Advertisement
