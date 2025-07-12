İran Zenginleştirme Talebini Reddetti

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin durdurulması talebini kabul etmeyeceklerini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, başkent Tahran'da yabancı ülkelerin büyükelçileri ve diplomatik temsilcileriyle buluştuğu toplantıda konuştu. İsrail ile ABD'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) denetimi altındaki nükleer tesislere saldırısıyla ilgili değerlendirmede bulunan Arakçi, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Genel Müdürü'nün saldırıyı kınamamış olmasından üzüntü duyuyoruz. Gerçek şu ki, bu saldırılarda İran tesisleri ciddi şekilde hasar gördü fakat daha da önemlisi, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması ve uluslararası hukuk ile kurallar saldırıya uğradı ve zarar gördü" ifadelerini kullandı.

Ajans ile iş birliğinin devam ettiğini vurgulayan Arakçi, "Yaşanan gelişmeler ve değişimler nedeniyle bundan sonra Meclis yasalarına göre, İran'ın Ajans ile tüm faaliyetleri ve iş birliği Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi aracılığıyla yürütülecek ve Ajansın talepleri, İran'ın çıkarları doğrultusunda her bir vaka için ayrı ayrı incelenecek, değerlendirilecek ve yanıtlanacaktır" dedi.

Arakçi, müzakerelerin yeniden başlatılması için aracılar üzerinden birkaç kez mesaj aldıklarını kaydederek, İran'ın uranyum zenginleştirme hakkının tanınmadığı bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini söyledi.