İş insanı Erdoğan Akbulak, safari için gittiği ülkede çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybetti
13.01.2026 12:08
Safari yapmak için Etiyopya'ya giden Silkar Madencilik'in sahibi Erdoğan Akbulak, ülkede çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybetti. Çatışmanın arasında kalan iki Türk vatandaşı da Türk Büyükelçiliğine sığındı.

Kısa süreli turistik bir safari gezisi için Etiyopya'ya giden Silkar Madencilik'in sahibi Erdoğan Akbulak'ın, ülkede yaşanan silahlı çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybettiği öne sürüldü. Olay sırasında çatışma arasında kalan iki Türk vatandaşının da Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği'ne sığındığı iddia edildi.

SAFARİ TURUNDAYDI

Gazeteci Can Özçelik'in aktardığı bilgilere göre; Silkar Madencilik'in sahibi olan iş insanı Erdoğan Akbulak, Etiyopya'da çıkan çatışmada ateş hattında kalarak yaşamını yitirdi. Akbulak'ın Etiyopya'ya turistik amaçla, safari için gittiği belirtildi.

İKİ TÜRK VATANDAŞI DA BÜYÜKELÇİLİĞE SIĞINDI

Çatışmanın ortasında kalan iki Türk vatandaşı ise güvenlik gerekçesiyle Türk Büyükelçiliği'ne sığındı. Söz konusu olaya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.

ERDOĞAN AKBULAK KİMDİR?

Silkar Madencilik'in sahibi olan Erdoğan Akbulak, Türk iş dünyasının doğal taş ve madencilik alanındaki önde gelen isimlerinden biridir. Aynı zamanda AKDO markasının da kurucusu olan Akbulak, Türk mermerinin dünya pazarlarına açılmasında önemli rol oynadı.

Kardeşi Hakkı Akbulak ile birlikte Silkar Madencilik'i kuran Akbulak, Türkiye'nin zengin doğal taş kaynaklarını modern üretim teknolojileriyle işleyerek şirketi kısa sürede uluslararası ölçekte bir markaya dönüştürdü. Özellikle ABD pazarında güçlü bir yapılanma kuran AKDO, New York Manhattan'daki showroomu ve geniş bayi ağıyla Türk mermerini küresel vitrine taşıdı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 12345GTgt 12345GTgt:
    Allah rahmet eylesin koçum da ne işin var oralarda 11 0 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    demekki ülkemizde safari yeri yok 2 1 Yanıtla
    adem2336 adem2336:
    var aslında tadilatta kapalı şuan yeni açılışı yapılacak 0 0
  • erkan zengin erkan zengin:
    Tuzu kuru olan saferi yapar. Gitmeseydin kardesim oralara olucağı bu 1 0 Yanıtla
  • harun 8071 harun 8071:
    Zengin nerde öleceğini bilemiyor 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
