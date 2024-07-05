İşçi Partisi Lideri Keir Starmer Birleşik Krallık'ın Yeni Başbakanı Oldu

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(LONDRA) - İşçi Partisi Lideri Keir Starmer, Birleşik Krallık'ın bir sonraki başbakanı olacak. İşçi Partisi'nin açık ara zaferiyle Muhafazakar Parti'nin 14 yıllık iktidarı da son buldu.

İşçi Partisi 650 saldalyeli Avam Kamarasındaki milletvekili sayısını 202'den 410'a çıkararak parlementoda çoğunluğu sağlamayı başardı. Rishi Sunak, öncülüğündeki Muhazakar parti ise 131 milletvekili çıkararak, önceki seçimlerde kazandığı 365 sandalyesinin 234'ünü kaybetti.

Henüz resmi nitelik kazanmayan sonuçların ardından yaptığı "zafer konuşmasında" Keir Starmer, destekçilerine teşekkür etti ve İngiltere için yeni bir dönemin başladığını vurguladı.

Starmer, "Başardık...! Bunun için kampanya yürüttünüz, bunun için savaştınız, bunun için oy verdiniz ve oldu. Değişim şimdi başlıyor. Dürüst olmak gerekirse, bu iyi hissettiriyor. Partiyi değiştirmek için 4.5 yıl çalıştık. Bunun için, hizmet etmeye hazır, değişmiş bir İşçi Partisi, Britanya'yı çalışan insanların hizmetine geri döndürmeye hazır" dedi.

"Keir Starmer İşçi Partisini seçilebilir hale getirdi"

İşçi Partisi için büyük bir dönüm noktası niteliğindeki bu zafer partinin, Jeremy Corbyn liderliğindeki 2019 seçimlerinde son yılların en kötü yenilgisini almasından bir dönem sonra gerçekleşiyor. Starmer'ın liderliğinde parti son dört yılda soldan, daha merkezci politikalar izledi. İngiltere medyasında Starmer'in partiyi 'daha seçilebilir' bir hale getirdiği yorumları yapılıyor.

Partinin eski lideri Corbyn ise bağımsız olarak katıldığı seçim yarışında Islington North bölgesinden milletvekili seçildi.

Muhafazakarlar için tarihi yenilgi

Rishi Sunak ise partisinin tarihi genel seçim yenilgisinin sorumluluğunu kabul ettiğini söyledi. Muhafazakarlar en son 1906 yılında 156 milletvekili çıkararak bu kadar az seçmen desteği almıştı. Eski Başbakan Liz Truss da dahil olmak üzere birçok önemli Muhafazakar figür, İşçi Partisi adaylarına karşı koltuğunu kaybetti.

Nigel Farage liderliğindeki Reform UK partisinin de genel seçimlerde sağ kanadın oyunu böldüğü, Muhafazakarların tarihi yenilgisine katkıda bulunduğu düşünülüyor.

Liberal Demokratlar da destek artırdı

Liberal Demokratlar da 61 milletvekili çıkararak dikkat çekici bir ilerleme kaydederken, bazı yerlerde daha önce Muhafazakarlardan, David Cameron ve Theresa May gibi üst düzey liderlerin sahip oldukları sandalyeleri kazandı.

Rishi Sunak, Kral III. Charles'a istifasını sunmaya hazırlanırken, ülke ekonomik zorluklar, kamu hizmeti iyileştirmeleri ve siyasi bütünlüğün yeniden tesis edilmesi konularında yeni hükümetin atacağı adımlara odaklanmış durumda.

Rekor sayıda kadın milletvekili

Seçimlerin bir diğer önemli sonucu ise Avam Kamarası'na rekor sayıda kadın milletvekilinin seçilmesi oldu. Genel olarak resmi sonuçlarından çok farklı olmayan projeksiyon sonuçlarına göre, 242 kadın milletvekili yeni Avam Kamarası'ında yer alacak.

İngiltere'nin yeni başbakanı olacak Keir Starmer kimdir?

Keir Starmer, 2019 yılındaki ağır seçim yenilgisinden sonra istifa eden Jeremy Corbyn'in yerine 2020 yılında Jeremy İşçi Partisi'nin genel başkanlığına seçilmişti.

İngiltere ve Galler'in eski başsavcısı 61 yaşında bir avukat olan Starmer Avrupa medyasında 'merkezci ve pragmatist' bir lider olarak nitelendiriliyor. Starmer'ın eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in belirgin sosyalist politikalarından uzaklaşmak ve parti içerisindeki bölünmeleri bastırmak için çaba gösteren bir lider olduğu söyleniyor. Kendisini eleştirenler ise Starmer'in "heyecansız ve hırssız" bir lider olduğu görüşünde.

İşçi Partisi'nin İngiltere'de iktidara gelmesinin Türkiye ile ilişkileri nasıl etkileyeceği de merak konusu. Partinin eski lideri Corbyn Türkiye'de iktidarı demokrasi ve insan hakları konularında sıkça eleştirse de Starmer'in Türkiye'ye karşı görünürde böyle bir pozisyonu bulunmuyor.