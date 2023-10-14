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İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askeri dost ateşi sonucu öldü - Son Dakika

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askeri dost ateşi sonucu öldü

Son Güncelleme: 14.10.2023 20:43

Haaretz gazetesinin aktardığına göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarında bir İsrail askeri, bir başka İsrail askerine yanlışlıkla ateş açtı. Cuma günü meydana gelen olayda, dost ateşi sonucu ağır yaralanan askerin hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail ordusu, 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışması ve Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarının ardından Batı Şeria'da baskı ve şiddetini artırmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir İsrail askerinin "dost ateşiyle" öldüğü bildirildi.

Haaretz gazetesinin aktardığına göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarında bir İsrail askeri, bir başka İsrail askerine yanlışlıkla ateş açtı.

Cuma günü meydana gelen olayda, dost ateşi sonucu ağır yaralanan askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusu, 7 Ekim'de başlayan İsrail- Filistin çatışması ve Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarının ardından Batı Şeria'da baskı ve şiddetini artırmıştı.

Kaynak: AA

DOST Partisi, Batı Şeria, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askeri dost ateşi sonucu öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askeri dost ateşi sonucu öldü - Son Dakika
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