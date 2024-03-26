İşkence görüntüleri ortalığı karıştırdı! DEAŞ'tan Putin'e "Yeni bir katliama hazır ol" mesajı - Son Dakika
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Dünya

İşkence görüntüleri ortalığı karıştırdı! DEAŞ'tan Putin'e "Yeni bir katliama hazır ol" mesajı

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Rusya'da 139 kişinin öldüğü kanlı saldırıyı gerçekleştiren 4 kişi tutuklanırken, teröristlerin sorgusu sırasında çekilen işkence görüntüleri sonrası DEAŞ'tan yeni bir açıklama geldi. "Putin dahil tüm zalim Ruslara tehdit" başlığı ile yapılan paylaşımda "Evet! Çok ağır, ölümcül, kanlı, yakıcı ve yıkıcı darbeler. Allah'ın izniyle bir katliam bekliyoruz. Çok yakında" ifadeleri yer aldı.

26.03.2024 09:39  Güncelleme: 09:57
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Rusya'da bir konser salonunda en az 139 kişinin katledildiği son yirmi yılın en ölümcül iç saldırısının ardından, şüphelilerin mahkeme görüntüleri, işkenceye maruz kaldıkları iddialarını gündeme getirmişti. İşkence iddiaları ile ilgili Rusya sessizliğini korurken DEAŞ'tan Rusya'ya yeni bir tehdit geldi.

RUSYA LİDERİ PUTİN'İ AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİLER

"Putin dahil tüm zalim Ruslara tehdit" başlığı ile yapılan paylaşımda "Dikkat edin, rehin tutulan kardeşlerimizin intikamını alma fırsatımızın olmadığını düşünmeyin" denildi.

İşkence görüntüleri ortalığı karıştırdı! DEAŞ'tan Putin'e 'Yeni bir katliama hazır ol' mesajı

"ÇOK YAKINDA YENİ BİR KATLİAM BEKLİYORUZ"

Tehdit mesajında "Evet! Çok ağır, ölümcül, kanlı, yakıcı ve yıkıcı darbeler. Allah'ın izniyle bir katliam bekliyoruz. Çok yakında" ifadelerine yer verildi.

İşkence görüntüleri ortalığı karıştırdı! DEAŞ'tan Putin'e 'Yeni bir katliama hazır ol' mesajı

DÜNYA BASININDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Newsweek bu paylaşımı "IŞİD Putin'e Yeni Tehdit' başlığı ile okurlarına duyurdu. Daily Mail ise 'Putin'i ve Rusları 'katletmekle' tehdit ediyor" manşetini attı. Bir başka İngiliz gazetesi Daily Star "DEAŞ, Putin'e 'katliam beklemesini' söyledi' dedi. Mirror ise "DEAŞ, Putin'i 'kanlı' intikam almakla tehdit ettiği bildirildi" dedi.

İşkence görüntüleri ortalığı karıştırdı! DEAŞ'tan Putin'e 'Yeni bir katliama hazır ol' mesajı

NE OLDU?

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 139 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuş, olayda yüzden fazla yaralı olduğu açıklanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.

İşkence görüntüleri ortalığı karıştırdı! DEAŞ\'tan Putin\'e "Yeni bir katliama hazır ol" mesajı

Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İşkence görüntüleri ortalığı karıştırdı! DEAŞ'tan Putin'e 'Yeni bir katliama hazır ol' mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İşkence görüntüleri ortalığı karıştırdı! DEAŞ'tan Putin'e "Yeni bir katliama hazır ol" mesajı - Son Dakika
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