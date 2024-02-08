İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti - Son Dakika
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İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti

İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

08.02.2024 22:20  Güncelleme: 22:48
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İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tabletin 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı.

BAKANIN ÇOCUKLARI, DEVLETİN VERDİĞİ TABLETTEN MAÇ İZLEDİ

İskoçya'da Sağlık Bakanı Michael Matheson, internet faturası nedeniyle ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Matheson, 2022 yılının Noel tatilinde ailesiyle birlikte Fas'a gitti. Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için kendisine tahsis ettiği tableti çocuklarına verdi. Matheson'un çocukları Celtic ile Rangers arasında oynanan futbol karşılaşmasını tabletten izleyince olanlar oldu.

İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti
Michael Matheson

11 BİN STERLİN'E YAKIN İNTERNET FATURASI GELDİ

İnternet faturası 10 bin 935 Sterlin gelince ülke karıştı. Matheson ilk başta tabletin parlamento çalışmaları dışında kullanılmadığını söyledi. Faturanın bu kadar yüksek olmasının nedeni olarak SIM kart güncellemesini gösteren Matheson, sözleşmesinin bittiğini fark etmediğini öne sürdü.

İSKOÇ BAKAN GERİ ADIM ATTI

Bunun meşru bir parlamento harcaması olduğunu savunan Matheson daha sonra tepkilere dayanamayarak geri adım attı. İskoç bakan, eşinin kendisine oğullarının bahsi geçen tarihte ezeli rakipler Celtic ve Rangers arasında gerçekleşen maçı izlemek için tabletin internet paylaşımının kullandıklarını itiraf ettiğini söyledi.

İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti

İSTİFA ETTİ

Faturanın 3 bin Sterlin'ini ödeyen Matheson, kalanını Sağlık Bakanlığı'na ödetti. Hakkında soruşturma başlatılan Bakan Matheson, parayı devlete ödemeyi kabul etti. Matheson, hakkında başlatılan soruşturmanın sonucunu beklemeden istifa etti.

İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti
İskoçya Başbakanı Humza Yousaf

Matheson, İskoçya Başbakanı Humza Yousaf'a ilettiği istifa mektubunda 'Bunun hükümetin gündemini ilerletme konusunda dikkat dağıtıcı bir unsur haline gelmemesini sağlamak için şimdi istifa etmem benim ve hükümetin çıkarınadır.' ifadelerine yer verdi. Yousaf ise verdiği yanıtta, "Parlamento sürecine hak ettiği ilgiyi bu olmadan verebilmeniz için şimdi istifa etmenin sizin için en iyisi." dedi.

İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti

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    Yorumlar (19)

  • Heri Bildiğini sanan şey: İşte feraset işte adalet işte adam gibi adamlık 180 7 Yanıtla
  • Harun Tanışık: Bizim hırsızlarda aynısını yapsa keşke ama nerdeee 156 8 Yanıtla
  • side meister optik semih: İnsan yeterki kültürlü ve dürüst olsun 138 6 Yanıtla
  • m.yener arıkan: İstiklal marşı'mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy Almanya'ya gitmiş dönüşünde sormuşlar Almanlar nasıl diye, cevaben demiş ki dinleri yaşantımız gibi yaşantıları dinimiz gibi. Bence buna en güzel örnek bu 108 4 Yanıtla
  • Gerginyo : Bizimkilerin yüzünetükürsen yarabbi şükür diyor yeter ki mamaları kesilmesin 80 7 Yanıtla
  • Mustafa Olcay: Muhtemelen gavur bu.. 70 7 Yanıtla
  • Furkan Kaplan: İnsan olmak böyle bir şey tabi. Bizimkiler hiç bilmezler böyle şeyleri. 63 6 Yanıtla
  • Ilhami Ulker: Istifa etmesi Ingiliz bakaninin cok durustlugunden degil,devlet kurumlarinin yapilan harcamalari cok iyi konrol etmeleri.Kisacasi kontrol mekanizmasi iyi calisiyor. 63 4 Yanıtla
  • Selçuk Durgel: onurlu bir davranış bizimkiler memleketi yedi hepsi yerinde 28 1 Yanıtla
  • Davut Cirak: CHP'li vekile 7 yıl önce 1 milyon TL den fazla telefon faturası geldi. Bırak istifayı bir sonraki seçimde vekil seçildi. 1 0
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Hamza Yusuf, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti - Son Dakika


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