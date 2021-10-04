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İslam karşıtlığı ile bilinen İsveçli karikatürist Lars Vilks, trafik kazasında yanarak öldü - Son Dakika

İslam karşıtlığı ile bilinen İsveçli karikatürist Lars Vilks, trafik kazasında yanarak öldü

04.10.2021 07:25
İslam karşıtlığı ile bilinen İsveçli karikatürist Lars Vilks, trafik kazasında yanarak öldü, System.String[]

Çizdiği Hazreti Muhammed karikatürleri ve İslam karşıtlığıyla bilinen İsveçli karikatürist Lars Vilks ile iki koruma polisi, trafik kazası sonrası yanarak öldü. Vilks, 2007 yılından bu yana gizli bir adreste yaşıyordu.

İsveç'in Dagens Nyheter gazetesinin haberine göre, Lars Vilks ve iki koruma polisi trafik kazasında yaşamını yitirdi.
İsveç Emniyet Genel Müdürü Anders Thornber, yaptığı açıklamada olayı doğrulayarak iki polis memurunun ailelerine başsağlığı diledi.

KAZADA YANARAK ÖLDÜ

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Smaland bölgesinde bulunan Markaryd yerleşim birimine yakın otoyolda bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu patlayan ve alev alan araçlarda 3 kişi yanarak öldü, bir kişi ağır yaralandı. Yaralanan kişinin kamyon şoförü olduğu, otomobilde ölen kişilerin Lars Vilks ve iki polis koruması olduğu kaydedildi.

Smaland polisi, olayla ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu.

YILLARDIR GİZLENEREK YAŞIYORDU

2007 yılında İsveç'in yerel gazetesi Nerikes Allehanda, Lars Vilks'in Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerini yayımlamış, karikatürler İslam dünyasında büyük tepkiye neden olmuştu. 2007 yılından bu yana gizli bir adreste yaşayan ve polis korumalarıyla gezen Vilks, birçok programda protesto edilmiş ve yumurtalı saldırıya uğramıştı.

İslam karşıtlığı ile bilinen İsveçli karikatürist Lars Vilks, trafik kazasında yanarak öldü

Hz Muhammed, Polis, İslam, Ölü, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya İslam karşıtlığı ile bilinen İsveçli karikatürist Lars Vilks, trafik kazasında yanarak öldü - Son Dakika Dünya


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