İslamabad'da Hastanede Yangın: 15 Bebek Hayatını Kaybetti
İslamabad'daki bir hastanede çıkan yangında 15 bebek yaşamını yitirdi, soruşturma başlatıldı.
PAKİSTAN'ın başkenti İslamabad'da bir hastanenin yenidoğan servisinde çıkan yangında 15 bebek yaşamını yitirdi.
Pakistan basını, başkent İslamabad'daki Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nde bulunan yenidoğan ünitesinde klima kompresörünün patlamasının ardından yerel saatle 06.45'te yangın çıktığını duyurdu. Yangın anında ünitedeki bebeklerden 1'inin kurtarıldığı, 15'inin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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