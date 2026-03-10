İsmail Kaani\'nin akıbeti tartışılıyordu! İran\'dan resmi açıklama geldi

ABD ve İsrail'in, geçtiğimiz hafta İran'a karşı başlattığı operasyonda devletin adeta 'kalbini' hedef aldı. İran'ın dini lideri Hamaney başta olmak üzere 48 üst düzey komutanın öldürüldüğü açıklandı. Tahran'ı sarsan o suikasttan bir tek İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani sağ çıktı.

DAHA ÖNCE DE SALDIRILARDAN SAĞ ÇIKMIŞTI

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü'nün komutanı Kaani, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ölümünden önce de bombalanan binadan son anda ayrılmıştı. Nasrallah'ın öldürüldüğü operasyon öncesinde Kaani'nin son anda bölgeden uzaklaşması tartışmalara neden olmuş ancak İranlı komutan herhangi bir suçlamayla karşılaşmamıştı. Haziran ayında da yaşanan 12 Günlük Savaş sırasında İranlı üst düzey askeri yetkililerin toplantısına yönelik saldırıdan önce de binadan ayrıldığı ve saldırıdan kurtulmuştu.

KAANİ'NİN ADI YİNE TARTIŞMALARIN MERKEZİNDE

Hamaney'in öldürüldüğü saldırının ardından İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin adı yeniden gündeme geldi. Buna göre Kaani, saldırıdan yalnızca dakikalar önce Hamaney ile görüşmüş ve saldırıdan kısa süre önce bölgeden ayrılmıştı. Bu gelişmeler, Kaani'nin güvenilirliğine ilişkin çeşitli soru işaretlerinin gündeme gelmesine neden oldu.

İRAN'DAN KAANİ İÇİN AÇIKLAMA GELDİ

Savaşın başından bu yana öldüğü, idam edildiği ya da İsrail'e sığındığı yönünde çok sayıda iddia ortaya atılan İsmail Kaani hakkında İran'dan resmi açıklama geldi. İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Ali Sadık, Kaani'nin görevine devam ettiğini belirterek iddiaları reddetti. Sadık, "Kaani şu an bizzat meydandadır ve savaş operasyonlarının koordinasyonunu yürütmektedir" ifadelerini kullandı.

İSMAİL KAANİ KİMDİR?

İran hükümetine bağlı Devrim Muhafızları bünyesindeki Kudüs Gücü'nün komutanı İsmail Kaani, 1957 yılında İran'ın Meşhed kentinde doğdu. Kaani, 1979'daki İran Devrimi'nin ardından Devrim Muhafızları saflarına katıldı. 1980-1988 yılları arasındaki İran-Irak Savaşı'nda aktif görev aldı ve bu süreçte askeri kariyerinde yükseldi.

Uzun yıllar boyunca Kudüs Gücü'nde üst düzey görevler üstlenen Kaani, özellikle Afganistan ve Pakistan hattındaki operasyonlardan sorumlu isimler arasında yer aldı. ABD tarafından yaptırım listesine alınan Kaani, bölgesel milis gruplarla kurulan ilişkilerde etkili bir figür olarak gösteriliyor.

Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısında Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından göreve getirilen Kaani, bu tarihten itibaren birimin başına geçti. Süleymani'ye kıyasla kamuoyunda daha düşük profilli bir isim olarak görülse de, İran'ın bölgesel stratejisinde önemli rol üstleniyordu.