İsmail Yaşar İçin Nürnberg\'de Anma Töreni Düzenlendi

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) - Almanya'nın Nürnberg kentinde, 20 yıl önce aşırı sağcı terör örgütü NSU tarafından katledilen İsmail Yaşar için anma töreni düzenlendi. Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen törende, terör kurbanı Yaşar, bir kez daha saygıyla anıldı.

Anma töreni, İsmail Yaşar'ın 2005 yılında hayatını kaybettiği Nürnberg'deki olay yerinde düzenlendi. Törene, Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, İsmail Yaşar park alanın yapılamasında öncülük eden Sosyal Demokrat Pati Belediye Meclis Üyesi Aynur Kır (SPD), Din Hizmetleri Ataşesi Necmettin Saydan ile çevredeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

"Dışlanma ve ırkçılık kabul edilemez"

Törende bir konuşma yapan Başkonsolos Fatma Taşan Cebeci, NSU tarafından katledilen masum insanları anarken, İsmail Yaşar gibi kurbanların Almanya'da sadece ekmek parası için çalışan vatandaşlar olduğunu vurguladı. Cebeci, "İsmail Yaşar da bu vahşi ve kör terörün hedef aldığı masum vatandaşlarımızdan biri. Onun gibi NSU tarafından katledilen Abdurrahim Özüdoğru ve Enver Şimşek de Nürnberg'de yaşıyordu. Vatandaşlarımız bu ülkede Almanlarla kader birliği ederek, zor işlerde çalışıp Alman ekonomisine katkı sundular. Ancak buna rağmen dışlanmaları, yabancı düşmanlığına maruz kalmaları kabul edilemez" dedi.

Irkçılığın ve İslam karşıtlığının bir "zehir" olduğunu belirten Cebeci, bu zehrin toplumdan ancak ortak bir mücadeleyle temizlenebileceğini ifade etti. Cebeci, "Aşırı sağcı örgütlerle mücadelede sadece polisiye önlemler yeterli değil, kararlılıkla birlikte adımlar atmak şart" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Din Hizmetleri Ataşesi Necmettin Saydan dua etti, Nürnberg Plarrer Camisi İmamı Arif Kaya ise Kur'an-ı Kerim okudu.