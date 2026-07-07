İspanya Başbakanı Sánchez NATO Zirvesi için Ankara\'da

İSPANYA Başbakanı Pedro Sánchez, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükumet Başkanları Zirvesi'ne katılım sağlayacak liderler Ankara'ya gelmeye devam ediyor. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'i taşıyan uçak, Ankara'ya geldi. Sánchez'i Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve beraberindeki heyet karşıladı.