İspanya’da Orman Yangınları Nedeniyle Acil Durum İlan Edildi

İSPANYA İçişleri Bakanlığı, başkent Madrid ve çevresindeki orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildiğini duyurdu.

İspanya İçişleri Bakanlığı tarafından Madrid ve çevresinde devam eden orman yangınlarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Bakan Fernando Grande-Marlaska'nın orman yangınları nedeniyle 'acil durum' ilan ettiği bildirildi.