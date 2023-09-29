İspanya\'daki bir mağarada 6,000 yıl öncesine ait mükemmel korunmuş ayakkabılar bulundu.

Avrupa'nın en eski ayakkabıları, İspanya'da bir yarasa mağarasında 6.000 yıldan fazla bir süredir mükemmel bir şekilde korunmuş olarak keşfedildi.

Bilim insanları, bu tarih öncesi ayakkabıları incelerken karmaşık örme sepetler ve ahşap eserlerle birlikte bulundular.

En eski ayakkabı, modern Espadril ayakkabısına dikkat çeken esparto otundan dokunmuş bir sandaldı. Bu, 2008'de Ermenistan'da bulunan 5.500 yıllık deri ayakkabıdan bile daha eski.

Karbon tarihlemesi, bu eser koleksiyonunun tahmin edilenden yaklaşık 2.000 yıl daha eski olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, 76 objenin bazılarının 9.500 yıl öncesine kadar dayandığını buldular, bu da erken avcı-toplayıcı topluluklar arasındaki sepet yapma konusundaki ilk doğrudan kanıtı sunuyor.

Bu keşif, bilim insanları için özellikle heyecan vericidir çünkü ahşap ve ot gibi doğal malzemelerden yapılan eserler nadiren bu kadar uzun süre dayanır. Mağaranın yapısı ve konumu nedeniyle, bilim insanları, mağarada nemin düşük tutulmasını sağlayan serin ve kuru bir rüzgarın geçtiğini belirtiyorlar.

Bu mükemmel korunmuş eserler, prehistorik toplulukların bu tür el işçiliğini en azından 9.500 yıl öncesinden beri ustalıkla gerçekleştirebildiğini gösteriyor.