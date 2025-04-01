İspanya Dışişleri Bakanı Albares: 'Ukrayna'nın Tam Egemenliğini Sağlamayan Planları Kabul Etmeyeceğiz' - Son Dakika
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İspanya Dışişleri Bakanı Albares: 'Ukrayna'nın Tam Egemenliğini Sağlamayan Planları Kabul Etmeyeceğiz'

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Avrupa'nın güvenliği ve Ukrayna'nın tam egemenliği konulu toplantıda yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın egemenliğini sağlamayan herhangi bir planın kabul edilmeyeceğini vurguladı. AB ülkeleri, savaşın başlangıcından itibaren Ukrayna'ya yardım sağlıyor.

01.04.2025 05:51
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İSPANYA Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Ukrayna ile ilgili kararlarda Avrupa'nın sesinin her zaman çıktığını belirterek, "Ukrayna'nın tam egemenliğini sağlamayan bir planı asla kabul etmeyeceğiz" dedi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Fransa, İspanya, İtalya, Polonya ve Almanya ile İngiltere ve Ukrayna'nın Dışişleri Bakanları, güvenlik konulu gündemle Madrid'de toplandı. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, toplantıda, 'Avrupa'nın güvenliği ve değerlerinin korunması, Ukrayna'ya egemen ve demokratik bir ülke olarak barışın gelmesinin koordinasyonu ve Ukrayna'da adil ve kalıcı bir ateşkes sağlanmasına yönelik Avrupa'nın sesini yükseltmesi' başlıklarının ele alınacağını söyledi.

Albares, Ukrayna'ya barışın er ya da geç gelmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ukrayna ile ilgili kararlarda Avrupa'nın sesi her zaman çıkmaktadır. Ukrayna'nın tam egemenliğini sağlamayan bir planı asla kabul etmeyeceğiz. AB ülkeleri olarak savaşın başlamasından itibaren tüm imkanlarımızla Ukrayna'ya yardım ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile AB Komisyonu Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius da Madrid'deki toplantıya katıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İspanya Dışişleri Bakanı Albares: 'Ukrayna'nın Tam Egemenliğini Sağlamayan Planları Kabul Etmeyeceğiz' - Son Dakika

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