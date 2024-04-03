İspanya Futbol Federasyonu eski başkanı yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Geçen yaz Dünya Kupası’nda İspanyol futbolcu Jenni Hermoso'yu dudağından öptüğü için büyük tartışmalara neden olan İspanya Futbol Federasyonu’nun (RFEF) eski başkanı Luis Rubiales, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Dominik Cumhuriyeti'nden İspanya’nın başkenti Madrid'e dönüşünde gözaltına alınan Rubiales, daha sonra serbest bırakıldı.
Rubiales’in, İspanya Süper Kupası müsabakalarının Suudi Arabistan'da düzenlenmesi için yapılan anlaşma sağlanırken yasadışı komisyonlar aldığından şüpheleniliyor.
Savcılar, suçlamaları reddeden Rubiales için iki buçuk yıl hapis cezası istiyor.
Polisin geçen ay Rubiales’in Dominik Cumhuriyeti'ndeki evinde arama yapmıştı. Emniyet güçleri benzer bir aramayı daha sonra futbol federasyonu merkezinde de gerçekleştirdi.
Rubiales geçen yaz Dünya Kupası finalinden sonra Hermoso'yu dudağından öptüğü için cinsel saldırı suçundan da yargılanacak.
Hermoso ve takım arkadaşları öpücüğün istenmeyen ve aşağılayıcı olduğunu söylemişti.
Tepkilerin ardından Rubiales herhangi yanlış bir harekette bulunmadığını savundu.
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İsrail ordusunun saldırısında 7 çalışanı öldürülen uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) kurucusu İspanyol şef Jose Andres, vurulan WCK konvoyunun İsrail ordusuyla koordineli hareket ettiğini, hava saldırısının 'talihsiz bir hata'dan ziyade 'doğrudan bir saldırı' olduğunu belirtti. Andres, İsrail'in Gazze Şeridi'ne ilaç ve gıda yardımlarının girişine izin vermesinin ve daha fazla sayıda kara güzergahı açmasının zaruri olduğunu vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'den, Gazze'ye yapılan saldırıda öldürülen Dünya Merkez Mutfağı'nın (World Central Kitchen-WCK) 7 çalışanıyla ilgili soruşturmanın 'mümkün olan en kısa sürede' tamamlanmasını istediğini belirtti. ABD'nin, İsrail'in bu tür olayların tekrar yaşanmasını önlemek için tedbir almasını istediğini aktaran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, 'İnsani yardım çalışanlarını ve sahadaki tüm sivilleri korumak için daha iyi sorun çözme ve koordinasyon önlemleri almaları gerekiyor.' ifadesini kullandı.
Tayvan'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a, yaralı sayısı 882'ye yükseldi. Şu ana kadar 28 binanın yıkıldığı belirtildi.
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