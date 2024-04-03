İspanya Futbol Federasyonu eski başkanı yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

İspanya Futbol Federasyonu eski başkanı yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı

İspanya Futbol Federasyonu eski başkanı yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Geçen yaz Dünya Kupası'nda İspanyol futbolcu Jenni Hermoso'yu dudağından öptüğü için tartışmalara neden olan İspanya Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Luis Rubiales, yasadışı komisyonlar aldığından şüphelenilerek gözaltına alındı. Savcılar, suçlamaları reddeden Rubiales için hapis cezası istiyor. Ayrıca, Rubiales cinsel saldırı suçundan da yargılanacak.

03.04.2024 23:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçen yaz Dünya Kupası’nda İspanyol futbolcu Jenni Hermoso'yu dudağından öptüğü için büyük tartışmalara neden olan İspanya Futbol Federasyonu’nun (RFEF) eski başkanı Luis Rubiales, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Dominik Cumhuriyeti'nden İspanya’nın başkenti Madrid'e dönüşünde gözaltına alınan Rubiales, daha sonra serbest bırakıldı.

Rubiales’in, İspanya Süper Kupası müsabakalarının Suudi Arabistan'da düzenlenmesi için yapılan anlaşma sağlanırken yasadışı komisyonlar aldığından şüpheleniliyor.

Savcılar, suçlamaları reddeden Rubiales için iki buçuk yıl hapis cezası istiyor.

Polisin geçen ay Rubiales’in Dominik Cumhuriyeti'ndeki evinde arama yapmıştı. Emniyet güçleri benzer bir aramayı daha sonra futbol federasyonu merkezinde de gerçekleştirdi.

Rubiales geçen yaz Dünya Kupası finalinden sonra Hermoso'yu dudağından öptüğü için cinsel saldırı suçundan da yargılanacak.

Hermoso ve takım arkadaşları öpücüğün istenmeyen ve aşağılayıcı olduğunu söylemişti.

Tepkilerin ardından Rubiales herhangi yanlış bir harekette bulunmadığını savundu.

Kaynak: BBC

Suudi Arabistan, İspanya, Futbol, Suç, Futbol, Hukuk, Spor, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İspanya Futbol Federasyonu eski başkanı yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İspanyol şef Jose Andres: İsrail'in saldırısı doğrudan bir saldırıydı
    00:21 İspanyol şef Jose Andres: İsrail'in saldırısı doğrudan bir saldırıydı

    İsrail ordusunun saldırısında 7 çalışanı öldürülen uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) kurucusu İspanyol şef Jose Andres, vurulan WCK konvoyunun İsrail ordusuyla koordineli hareket ettiğini, hava saldırısının 'talihsiz bir hata'dan ziyade 'doğrudan bir saldırı' olduğunu belirtti. Andres, İsrail'in Gazze Şeridi'ne ilaç ve gıda yardımlarının girişine izin vermesinin ve daha fazla sayıda kara güzergahı açmasının zaruri olduğunu vurguladı.

  • ABD, İsrail'den WCK çalışanlarının ölümüyle ilgili soruşturmanın hızla tamamlanmasını istiyor
    23:49 ABD, İsrail'den WCK çalışanlarının ölümüyle ilgili soruşturmanın hızla tamamlanmasını istiyor

    ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'den, Gazze'ye yapılan saldırıda öldürülen Dünya Merkez Mutfağı'nın (World Central Kitchen-WCK) 7 çalışanıyla ilgili soruşturmanın 'mümkün olan en kısa sürede' tamamlanmasını istediğini belirtti. ABD'nin, İsrail'in bu tür olayların tekrar yaşanmasını önlemek için tedbir almasını istediğini aktaran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, 'İnsani yardım çalışanlarını ve sahadaki tüm sivilleri korumak için daha iyi sorun çözme ve koordinasyon önlemleri almaları gerekiyor.' ifadesini kullandı.

  • Tayvan'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 9'a yükseldi
    23:14 Tayvan'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 9'a yükseldi

    Tayvan'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a, yaralı sayısı 882'ye yükseldi. Şu ana kadar 28 binanın yıkıldığı belirtildi.

BBC

00:11 İYİ Parti’de peş peşe istifalar Önce Buğra Kavuncu, şimdi de Burak Akburak İYİ Parti'de peş peşe istifalar! Önce Buğra Kavuncu, şimdi de Burak Akburak
23:39 AK Partili Yazıcı’nın Van ikilemi Önce YSK’yı tebrik etti, sonra sildi AK Partili Yazıcı'nın Van ikilemi! Önce YSK'yı tebrik etti, sonra sildi
23:12 CHP’nin yıllar sonra kazandığı Kayseri Pınarbaşı’nda seçim iptal edildi CHP'nin yıllar sonra kazandığı Kayseri Pınarbaşı'nda seçim iptal edildi
20:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van’daki mazbata kriziyle ilgili dikkat çeken çıkış Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van'daki mazbata kriziyle ilgili dikkat çeken çıkış
18:47 YSK yapılan itirazı kabul etti Van’da mazbata DEM Parti’ye verilecek YSK yapılan itirazı kabul etti! Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
00:30 Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı sonrası kavga çıktı Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı sonrası kavga çıktı
23:57 Van’da YSK kararı sonrası kutlamalara katılan DEM Partililer, sokakları süpürmeye başladı Van'da YSK kararı sonrası kutlamalara katılan DEM Partililer, sokakları süpürmeye başladı
23:47 İsmail Kartal’ın Livakovic’i neden oynatmadığı ortaya çıktı İsmail Kartal'ın Livakovic'i neden oynatmadığı ortaya çıktı
23:19 İstanbul Boğazı’nda denize giren Aleyna Tilki ve Serel Yereli akıntıya kapılıyordu İstanbul Boğazı'nda denize giren Aleyna Tilki ve Serel Yereli akıntıya kapılıyordu
22:27 Kadıköy’de 6 gollü çılgın maç Fenerbahçe, Adana Demirspor’u 4-2 yendi Kadıköy'de 6 gollü çılgın maç! Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-2 yendi
22:20 Fenerbahçe’nin yıldızı kariyerinin en güzel golünü attı Fenerbahçe'nin yıldızı kariyerinin en güzel golünü attı
21:51 Van’da mazbata krizinin aşılmasından sonra protestolar, yerini sevinç gösterilerine bıraktı Van'da mazbata krizinin aşılmasından sonra protestolar, yerini sevinç gösterilerine bıraktı
21:03 Trabzonsporlu futbolculardan Konyaspor maçında protesto Trabzonsporlu futbolculardan Konyaspor maçında protesto
20:39 Öfkeli grup, MHP bayrağının asılı olduğu evi taşa tuttu Öfkeli grup, MHP bayrağının asılı olduğu evi taşa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 01:21:09. #1.11#
SON DAKİKA: İspanya Futbol Federasyonu eski başkanı yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement