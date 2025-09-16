İspanya, İsrailli Şirketlerle Silah Sözleşmelerini İptal Etti

İspanya haber ajansının aktardığına göre, İspanya Savunma Bakanlığı toplam değeri yaklaşık 1 milyar euroyu bulan iki büyük silah sözleşmesini iptal etti. İptal edilen anlaşmalar arasında 700 milyon euroluk Silam roketatar sistemi ile 287,5 milyon euroluk Spike L.R. tanksavar füze sistemi yer alıyor.

ALTERNATİF ÇÖZÜMLER ARANIYOR

İptal kararının resmi bildirimi, İspanyol kamu alım platformunda (Plataforma de Contratación) yayımlandı. Bakanlık, bu sistemlerin yerli sanayi tarafından ikamesi için görüşmeler yapıldığını, alternatif çözümler arandığını bildirdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez.

BAŞBAKAN SANCHEZ SİNYALİ VERMİŞTİ

Bu karar, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in geçen hafta İsrail'e karşı silah ambargosu kapsamında aldığı tedbirlerin bir parçası olarak değerlendirildi.