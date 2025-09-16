İspanya, İsrailli Şirketlerle Silah Sözleşmelerini İptal Etti - Son Dakika
Dünya

İspanya, İsrailli Şirketlerle Silah Sözleşmelerini İptal Etti

İspanya, İsrailli Şirketlerle Silah Sözleşmelerini İptal Etti
16.09.2025 16:10
İspanya Savunma Bakanlığı, iki büyük silah sözleşmesini iptal etti, yerli alternatifler arıyor.

İspanya haber ajansının aktardığına göre, İspanya Savunma Bakanlığı toplam değeri yaklaşık 1 milyar euroyu bulan iki büyük silah sözleşmesini iptal etti. İptal edilen anlaşmalar arasında 700 milyon euroluk Silam roketatar sistemi ile 287,5 milyon euroluk Spike L.R. tanksavar füze sistemi yer alıyor.

ALTERNATİF ÇÖZÜMLER ARANIYOR

İptal kararının resmi bildirimi, İspanyol kamu alım platformunda (Plataforma de Contratación) yayımlandı. Bakanlık, bu sistemlerin yerli sanayi tarafından ikamesi için görüşmeler yapıldığını, alternatif çözümler arandığını bildirdi.

İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! 2 büyük silah sözleşmesi iptal edildi
İspanya Başbakanı Pedro Sánchez.

BAŞBAKAN SANCHEZ SİNYALİ VERMİŞTİ

Bu karar, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in geçen hafta İsrail'e karşı silah ambargosu kapsamında aldığı tedbirlerin bir parçası olarak değerlendirildi.

Kaynak: ANKA

Kaynak: ANKA

Son Dakika Dünya İspanya, İsrailli Şirketlerle Silah Sözleşmelerini İptal Etti - Son Dakika

SON DAKİKA: İspanya, İsrailli Şirketlerle Silah Sözleşmelerini İptal Etti - Son Dakika
