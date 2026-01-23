İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti - Son Dakika
Dünya

İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti

İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti
23.01.2026 19:06
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık ettiği ve katılım imzaları dün atılan Barış Kurulu'na katılmayacaklarını açıkladı. Filistin yönetiminin kurulda yer almadığına vurgu yapan Sanchez, "Davet için teşekkür ediyoruz, ancak reddediyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kurucusu olduğu ve uluslararası anlaşmazlıkların çözümü için Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte çalışacağını duyurduğu Barış Kurulu'na çok sayıda ülke davet edildi. Kuruluş sözleşmesinin dün imzalandığı Barış Kurulu'na toplamda ABD dahil 22 ülke katıldı.

İSPANYA'DAN TRUMP'IN DAVETİNE RET

Trump tarafından kurula davet edilen çok sayıda ülke bulunurken, bu davete İspanya'dan olumsuz cevap geldi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, dün düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından yaptığı basın açıklamasında, Barış Kurulu'na katılmayacaklarını açıklayarak, "Davet için teşekkür ediyoruz, ancak reddediyoruz" dedi.

İspanya Başbakanı Sanchez, İspanya'nın BM'ye ve çok taraflılığa verdiği önem nedeniyle girişime katılmadıklarını söyleyerek Filistin yönetiminin de kurulda yer almadığına vurgu yaptı.

Pedro Sanchez

GAZZE İÇİN OLUŞTURULAN "BARIŞ KURULU"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Trump'ın liderliğinde kurulan Barış Kurulu'nun imzaları dün Dünya Ekonomi Forumu için toplanılan Davos'ta atılmıştı. Türkiye adına imzayı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan atmıştı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Diplomasi, Filistin, Politika, İspanya, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Lutfi Kürkçü Lutfi Kürkçü:
    türkiywnin yapamadığını İspanya yaptı helal olsun 44 3 Yanıtla
  • Hülya ipek Hülya ipek:
    Filistinin olmadığı masada biz neden varız? 25 1 Yanıtla
  • Taylan Kayış Taylan Kayış:
    Şapka çıkarılacak hareket. Asrın lideri Sanchez 21 0 Yanıtla
  • 1234 1234:
    trapda elinde bi dosya imzalarini gösterip duruyor buda ayri bi tip 6 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
