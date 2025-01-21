İspanyol Bakan Diaz, Musk'ın X'inden Ayrılıyor - Son Dakika
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Dünya

İspanyol Bakan Diaz, Musk'ın X'inden Ayrılıyor

İspanya Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, Trump'ın törenindeki davranışları nedeniyle Musk'ın X'inden çekileceğini açıkladı.

21.01.2025 13:55
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(ANKARA) - İspanya Çalışma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz, Elon Musk'ın ABD başkanı olarak görevine dün başlayan Donald Trump'ın göreve başlamasıyla ilgili etkinlikler sırasındaki davranışları nedeniyle Musk'ın sahip olduğu sosyal medya platformu X'ten çekileceğini açıkladı.

Trump'ın dünkü yemin töreniyle ilgili bir etkinlikte Musk, internette Nazi selamına benzetilen bir hareketle kolunu kaldırdı. Buna tepki gösteren ve İspanya devlet televizyon kanalı TVE'ye verdiği röportajda Diaz, "Karmaşık olduğunu bildiğim bu kararı aldım, ancak yabancı düşmanı fikirleri teşvik eden, insan haklarına karşı olan ve dünyadaki aşırı sağı cesaretlendiren algoritmaların kullanımına dayanan bir sosyal ağın parçası olmayacağım" dedi.

Diaz, kararın "Elon Musk'ın dün sadece jestleriyle değil, aynı zamanda yaptığı kesinlikle karmaşık konuşmalarla da konumlanmasını" takip ettiğini söyledi.

Yolanda Diaz, kişisel ve siyasi konularda X'te paylaşım yapmayı bırakacağını söyleyerek, sol görüşlü Sumar partisinden diğer bakanların da platformu kullanmayı bırakacağını sözlerine ekledi.

"Coşkulu bir anda yapılan garip bir hareket"

ABD merkezli antisemitizme karşı kurulan İftira ve İnkarla Mücadele Birliği (Anti-Defamation League), Musk'ın hareketinin bir Nazi selamı olduğu görüşüne katılmayarak, "coşkulu bir anda yapılan garip bir hareket" olduğunu bildirdi.

Musk da eleştirileri X'e yönelik "yorgun" bir saldırı olarak nitelendirdi.

Alman Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları, bu ayın başlarında, sosyal medya platformu X'i kullanmayı bırakacaklarını açıklamış, Savunma Bakanlığı platformdaki gelişmelerden giderek daha fazla "mutsuz" olduğunu söylemişti. X'ten ayrılan Alman ve İngiltere üniversitelerinin sayısının da giderek arttığı kaydedildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya İspanyol Bakan Diaz, Musk'ın X'inden Ayrılıyor - Son Dakika

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