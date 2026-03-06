İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma

Haberin Videosunu İzleyin
İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma
06.03.2026 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma
Haber Videosu

İspanya'da sol görüşlü siyasetçi Manuela Bergerot, Madrid Eyalet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını "kadın hakları" gerekçesiyle savunan siyasetçilere sert tepki gösterdi. Bergerot, Minab'daki kız okuluna düzenlenen saldırıda 153 kız çocuğunun hayatını kaybetmesini hatırlatarak, sivil ölümlerinin "feminizm adına iyi haber" gibi sunulmasını "aşağılıkça" olarak nitelendirdi.

İspanya'da sol görüşlü Más Madrid partisinin sözcüsü Manuela Bergerot, Madrid Eyalet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarını "kadın hakları" bahanesiyle savunan sağ kanat siyasetçilere sert tepki gösterdi.

KATLEDİLEN 153 KIZ ÇOCUĞUNU HATIRLATTI

Bergerot, saldırılar sırasında bir kız okulunun bombalandığını ve 153 kız çocuğunun hayatını kaybettiğini hatırlatarak, bu durumun bazı siyasetçiler tarafından "feminizm adına muhteşem bir haber" olarak nitelendirilmesini "aşağılıkça" bulduğunu ifade etti.

"Tam da feminist bir kadın olduğum için bu saldırılara karşıyım," diyen Bergerot, kadın haklarının sivil katliamlarla savunulamayacağını vurguladı. Bergerot'un konuşmasının diğer meclis üyeleri tarafından alkışlarla desteklendiği görüldü.

NE OLMUŞTU?

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Politika, İspanya, İsrail, Madrid, Eğitim, Kadın, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma - Son Dakika

Trump: İsrail Cumhurbaşkanı Netanyahu için af çıkarmalı Trump: İsrail Cumhurbaşkanı Netanyahu için af çıkarmalı
Ünlü oyuncu Savaş Satış, aracını bağlatmamak için binlerce liralık ses sistemini çöpe attı Ünlü oyuncu Savaş Satış, aracını bağlatmamak için binlerce liralık ses sistemini çöpe attı
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı
Donald Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’i görevden aldı Donald Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'i görevden aldı
Ömer Faruk Yurtseven yeniden Amerika’ya döndü Ömer Faruk Yurtseven yeniden Amerika'ya döndü
ABD, Kuveyt’teki büyükelçiliğini kapattı ABD, Kuveyt'teki büyükelçiliğini kapattı
Türkiye Kupası’nda tüm çeyrek finalistler belli oldu Türkiye Kupası'nda tüm çeyrek finalistler belli oldu

18:34
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı
18:10
Kuveyt petrol üretimini durdurdu
Kuveyt petrol üretimini durdurdu
17:07
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan’dan rahatlatan açıklama geldi
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan'dan rahatlatan açıklama geldi
17:04
Trump’tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
16:45
Tebriz’de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
16:27
İsrail, İran’ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
16:26
Operasyonun detayları: Hamaney’i ’mavi serçe’ hayattan kopardı
Operasyonun detayları: Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 19:57:12. #7.13#
SON DAKİKA: İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.