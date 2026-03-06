İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma

İspanya'da sol görüşlü Más Madrid partisinin sözcüsü Manuela Bergerot, Madrid Eyalet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarını "kadın hakları" bahanesiyle savunan sağ kanat siyasetçilere sert tepki gösterdi.

KATLEDİLEN 153 KIZ ÇOCUĞUNU HATIRLATTI

Bergerot, saldırılar sırasında bir kız okulunun bombalandığını ve 153 kız çocuğunun hayatını kaybettiğini hatırlatarak, bu durumun bazı siyasetçiler tarafından "feminizm adına muhteşem bir haber" olarak nitelendirilmesini "aşağılıkça" bulduğunu ifade etti.

"Tam da feminist bir kadın olduğum için bu saldırılara karşıyım," diyen Bergerot, kadın haklarının sivil katliamlarla savunulamayacağını vurguladı. Bergerot'un konuşmasının diğer meclis üyeleri tarafından alkışlarla desteklendiği görüldü.