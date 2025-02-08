İsrail, 183 Filistinliyi Serbest Bıraktı

Dünya

İSRAİL, Hamas ile esir takası kapsamında 183 Filistinliyi serbest bıraktı.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası anlaşmasının 5'inci turunda, serbest bırakılan 3 İsrailli esire karşılık, 183 Filistinli esir, Ofer Cezaevi'nden serbest bırakıldı. İsrail, 18'i müebbet hapis cezasına, 54'ü uzun süreli hapis cezasına çarptırılan, 111'i ise 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'de tutuklanmış toplam 183 Filistinliyi serbest bıraktı.