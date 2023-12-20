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İsrail, Al Awda Hastanesini Ele Geçirdi ve Hastaları Sorguladı - Son Dakika
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İsrail, Al Awda Hastanesini Ele Geçirdi ve Hastaları Sorguladı

İsviçre merkezli Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in 12 gün boyunca kuşattığı Al Awda hastanesini ele geçirdiğini ve hastanede bulunan 16 yaşından büyük erkekleri soyarak sorguya çektiğini açıkladı. Hastanede temel ihtiyaçlar tükenmiş durumda ve onlarca hasta bulunuyor.

İsrail, Al Awda Hastanesini Ele Geçirdi ve Hastaları Sorguladı
20.12.2023 - 11:10,  Güncelleme: 11:12
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İsviçre merkezli sivil toplum kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in 12 gün boyunca kuşattığı Al Awda hastanesini ele geçirdiğini, hastanede bulunan 16 yaşından büyük erkekleri soyarak sorguya çektiğini belirtti.

MSF'ten yapılan açıklamada, "İsrail güçleri, 12 gün boyunca kuşattıkları Al Awda hastanesinin kontrolünü 17 Aralık'ta ele geçirdi. 16 yaşından büyük erkekler hastaneden çıkarıldı, soyuldu, bağlandı ve sorgulandı. Aralarında 6 MSF çalışanı da vardı. Sorgulamaların ardından çoğu hastaneye geri gönderildi ve hareket etmemeleri söylendi. Al Awda hastanesinde halen 14'ü çocuk olmak üzere onlarca hasta bulunuyor. Hastanede şu anda genel anestezi ve oksijen gibi temel ihtiyaçlar tükenmiş durumda. Geçtiğimiz 10 hafta boyunca Al Awda kuşatılmıştı, saldırılarda hasar gördü ve sağlık personeli patlamalarda öldürüldü. Gazze'nin kuzeyinde bildiğimiz son faal hastane burası" denildi.

Kaynak: DHA
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