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İsrail Başbakanı Netanyahu: 21 askerimizin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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İsrail Başbakanı Netanyahu: 21 askerimizin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze'de 21 askerin ölümüne yol açan olay hakkında İsrail Ordusu'nun bir soruşturma başlattığını belirtti. Bu olayın dün ölen asker sayısını 24'e çıkardığını belirten Netanyahu, Gazze'deki savaşın mutlak zafere kadar devam edeceğini ifade etti. İsrail askeri sözcüsü, Hamas güçlerinin bir tanka bomba atmasının ardından askerlerin iki binayı yıktığını ve 21 askerin öldüğünü söyledi.

23.01.2024 - 13:00,  Güncelleme: 13:05
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İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze'de 21 askerin ölmesi ile sonuçlanan olay ile ilgili İsrail Ordusunun soruşturma açtığını söyledi.

DÜN 24 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Ayrıca bu olayın dün ölen asker sayısını 24'e çıkardığını söyleyen Netanyahu, İsrail'in "mutlak zafer"e kadar Gazze'deki savaşa devam edeceğini ekledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu: 21 askerimizin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı

İSRAİL ASKERİ SÖZCÜSÜ: TANKA BOMBA ATILINCA BİNALAR YIKILDI

İsrail askeri sözcüsü Tümamiral Daniel Hagari, askerlerin yıkmak için iki binaya mayın yerleştirdiklerini ve Hamas güçlerinin binaların yanında bulunan bir tanka bomba atmasından sonra binaların yıkıldığını ve 21 askerin öldüğünü söyledi.

OLAY ÇATIŞMANIN TIRMANDIĞI BİR DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİ

Olay, Gazze'nin güneyindeki ana şehir Khan Yunus'un batısına derinlemesine ilerleyen İsrail, çoğunluğu Gazze'nin diğer bölgelerinden kaçan yüz binlerce kişinin sığındığı bölgelere yakın bölgelerde çatışmanın tırmandığı bir dönemde gerçekleşti.

İsrail Başbakanı Netanyahu: 21 askerimizin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı

YARALILAR HASTANELERDE MAHSUR KALDI

Gazzeliler, İsrail'in Pazartesi gününden bu yana hastaneleri basması ve saldırılar düzenlemesi nedeniyle yaralıların hastanelerde mahsur kaldıklarını söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu: 21 askerimizin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
YORUMLAR (8)
  • haydar topçu: İnşallah buna benzer haberleri duyarız Yanıtla 2 200
  • OĞUZ İÇEN : NEYİN SORUŞTURMASI BU;SAVAŞDA YAPMIYORSUN MASUM VE SAVUNMASIZ ÇOCUK KADIN VE YAŞLI GENÇ DEMEDEN BOMBALIYORSUN,CANIN MI YANDI NETENYAHU ALLAH C.C.DAHADA YAKACAK İNŞAALLAH. Yanıtla 3 121
  • Ahmet Karadeniz: Günün en güzel haberi Yanıtla 3 75
  • Uğur RİZE: İlahi adalet Yanıtla 2 57
  • cemal köse: Hepiniz gebereceksiniz ey kafirler. Son durağınız cehennem ateşi. Yanıtla 2 42
  • barbaros hayrettin paşa: Gazze kasabı asıl seni sorgulasınlar çocuk kadın demedin cehennem zebanisi Yanıtla 2 38
  • bülent C.: tek suçlu netanyahu . suçlu aramamak lazım. Yanıtla 2 38
  • barbaros hayrettin paşa: Sokırım kasabı önce seni sorgulasınlar cehennem zebanisi Yanıtla 2 36

Hamas, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu: 21 askerimizin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika


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