İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze'de 21 askerin ölmesi ile sonuçlanan olay ile ilgili İsrail Ordusunun soruşturma açtığını söyledi.
Ayrıca bu olayın dün ölen asker sayısını 24'e çıkardığını söyleyen Netanyahu, İsrail'in "mutlak zafer"e kadar Gazze'deki savaşa devam edeceğini ekledi.
İsrail askeri sözcüsü Tümamiral Daniel Hagari, askerlerin yıkmak için iki binaya mayın yerleştirdiklerini ve Hamas güçlerinin binaların yanında bulunan bir tanka bomba atmasından sonra binaların yıkıldığını ve 21 askerin öldüğünü söyledi.
Olay, Gazze'nin güneyindeki ana şehir Khan Yunus'un batısına derinlemesine ilerleyen İsrail, çoğunluğu Gazze'nin diğer bölgelerinden kaçan yüz binlerce kişinin sığındığı bölgelere yakın bölgelerde çatışmanın tırmandığı bir dönemde gerçekleşti.
Gazzeliler, İsrail'in Pazartesi gününden bu yana hastaneleri basması ve saldırılar düzenlemesi nedeniyle yaralıların hastanelerde mahsur kaldıklarını söyledi.
Son Dakika › Dünya › İsrail Başbakanı Netanyahu: 21 askerimizin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika