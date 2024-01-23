İsrail Başbakanı Netanyahu: 21 askerimizin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze'de 21 askerin ölmesi ile sonuçlanan olay ile ilgili İsrail Ordusunun soruşturma açtığını söyledi.

DÜN 24 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Ayrıca bu olayın dün ölen asker sayısını 24'e çıkardığını söyleyen Netanyahu, İsrail'in "mutlak zafer"e kadar Gazze'deki savaşa devam edeceğini ekledi.

İSRAİL ASKERİ SÖZCÜSÜ: TANKA BOMBA ATILINCA BİNALAR YIKILDI

İsrail askeri sözcüsü Tümamiral Daniel Hagari, askerlerin yıkmak için iki binaya mayın yerleştirdiklerini ve Hamas güçlerinin binaların yanında bulunan bir tanka bomba atmasından sonra binaların yıkıldığını ve 21 askerin öldüğünü söyledi.

OLAY ÇATIŞMANIN TIRMANDIĞI BİR DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİ

Olay, Gazze'nin güneyindeki ana şehir Khan Yunus'un batısına derinlemesine ilerleyen İsrail, çoğunluğu Gazze'nin diğer bölgelerinden kaçan yüz binlerce kişinin sığındığı bölgelere yakın bölgelerde çatışmanın tırmandığı bir dönemde gerçekleşti.

YARALILAR HASTANELERDE MAHSUR KALDI

Gazzeliler, İsrail'in Pazartesi gününden bu yana hastaneleri basması ve saldırılar düzenlemesi nedeniyle yaralıların hastanelerde mahsur kaldıklarını söyledi.