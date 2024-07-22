İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Biden ile Görüşmek Üzere Yola Çıktı - Son Dakika
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İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Biden ile Görüşmek Üzere Yola Çıktı

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Biden ile Görüşmek Üzere Yola Çıktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek üzere yola çıktı. Netanyahu, uçuş öncesi yaptığı açıklamada, İsrail'in Amerika'nın Orta Doğu'daki vazgeçilmez ve güçlü müttefiki olmaya devam edeceğini söyledi. Görüşmede gündemde rehinelerin serbest bırakılması, Hamas'ın yenilmesi, İran ve vekillerinin terör ekseniyle yüzleşme ve İsrail vatandaşlarının güvenli bir şekilde evlerine dönmesi gibi konuların ele alınması bekleniyor.

22.07.2024 12:20
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme yapmak üzere yola çıktı. Netanyahu, uçuş öncesi yaptığı açıklamada, "Her iki taraftaki dostlarıma da şunu söyleyeceğim; Amerikan halkı bir sonraki Başkan olarak kimi seçerse seçsin, İsrail Amerika'nın Orta Doğu'daki vazgeçilmez ve güçlü müttefiki olmaya devam edecektir" dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'ye yapacağı ziyaret öncesi havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Netanyahu, "Bu sabah Amerika Birleşik Devletleri'ne çok önemli bir ziyaret için yola çıkıyorum. İsrail'in yedi cephede savaştığı ve Washington'da büyük bir siyasi belirsizliğin yaşandığı bir dönemde, İsrail Başbakanı olarak Kongre'nin her iki kanadına da dördüncü kez hitap edeceğim. İsrail için çok önemli olan iki partili desteği sağlamlaştırmaya çalışacağım. Her iki taraftaki dostlarıma da Amerikan halkının bir sonraki Başkan olarak kimi seçerse seçsin, İsrail'in Amerika'nın Orta Doğu'daki vazgeçilmez ve güçlü müttefiki olmaya devam edeceğini söyleyeceğim. Kendisini 40 yılı aşkın bir süredir tanıdığım Başkan Biden ile görüşmeyi planlıyorum. Bu, savaşta ve Senatör, Başkan Yardımcısı ve Başkan olarak kamu hizmetindeki uzun ve seçkin kariyeri boyunca İsrail için yaptıklarından dolayı kendisine teşekkür etmek için bir fırsat olacak" dedi.

GÜNDEMDE REHİNELER, HAMAS VE İRAN OLACAK

Netanyahu, ABD'de Biden ile yapacağı görüşmedeki gündemini de paylaşarak, "Bu aynı zamanda önümüzdeki kritik aylarda her iki ülke için de önemli olan hedefleri nasıl ilerletebileceğimizi kendisiyle görüşmek için bir fırsat olacaktır. Tüm rehinelerimizin serbest bırakılmasını sağlamak, Hamas'ı yenmek, İran ve vekillerinin terör ekseniyle yüzleşmek ve tüm İsrail vatandaşlarının kuzeydeki ve güneydeki evlerine güvenle dönmelerini sağlamak. Bu savaş ve belirsizlik döneminde, İsrail'in düşmanlarının Amerika ve İsrail'in bugün, yarın ve her zaman birlikte durduğunu bilmeleri önemlidir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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