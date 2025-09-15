İsrail basınından Netanyahu'ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur - Son Dakika
Dünya

İsrail basınından Netanyahu'ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur

İsrail basınından Netanyahu\'ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur
15.09.2025 09:44
Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlenen saldırı sonrası "Hamas'a ulaşamayacakları yer olmadığı" ifadeleri üzerinden Türkiye'yi de dolaylı olarak tehdit eden Netanyahu'ya İsrail basınından kritik bir uyarı geldi. İki ülkeyi kıyaslayan İsrail basını "Türklere saldırmak gibi bir hataya düşmeyelim, bedeli ağır olur" ifadelerini kullandı.

Katar'ın başkenti Doha'da üst düzey Hamas yetkililerinin saldırıya uğramasının ardından Siyonist yönetimden peş peşe yapılan açıklamalarda "Hamas'a ulaşamayacakları yer olmadığı" ve grubu "her yerde hedef alacakları" dile getirildi.

"CİDDİ BİR HATA OLUR"

İsrail'in Maariv gazetesi, bu açıklamalar sonrasında "Aynı saldırı Ankara'da yapılabilir miydi?" sorusunu gündeme getirdi. Tel Aviv yönetiminin Türkiye ile askerî bir çatışmaya girmesi ihtimaline ilişkin kapsamlı bir analiz yayımlayan gazete, Ankara ile karşı karşıya gelmenin ciddi bir hata olacağına dikkat çekti. Analizde, Katar'da gerçekleştirilen saldırıların Türkiye topraklarında yapılmasının çok daha zor olacağına dikkat çekildi.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ KABUL ETTİLER

Türkiye'nin askerî ve ekonomik anlamda İsrail'den daha büyük ve daha güçlü olduğu kaydedildi. Türkiye'ye yönelik askerî provokasyonların İsrail açısından geri dönülemez hatalara yol açabileceğini vurgulayan gazete, Tel Aviv'in sabırlı ve kontrollü bir dış politika izlemesinin zorunlu olduğunu bildirdi.

09:40
Atılan manşetleri görmeniz lazım: Avrupa basını, 12 Dev Adam’ı konuşuyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım: Avrupa basını, 12 Dev Adam'ı konuşuyor
08:54
Son noktayı koydular Trabzonspor’un iptal golünde karar doğru mu
Son noktayı koydular! Trabzonspor'un iptal golünde karar doğru mu?
08:31
Emmy sahnesinde cesur çıkış: Yahudi aktrist Einbinder’den Filistin’e özgürlük mesajı
Emmy sahnesinde cesur çıkış: Yahudi aktrist Einbinder'den Filistin'e özgürlük mesajı
07:48
Hikmet Çetin’den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
Hikmet Çetin'den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
07:36
Trump’tan Katar’ı vuran Netanyahu’ya çok sert uyarı
Trump'tan Katar'ı vuran Netanyahu'ya çok sert uyarı
07:27
CHP’de kurultay davası bugün İşte muhtemel 5 senaryo
CHP'de kurultay davası bugün! İşte muhtemel 5 senaryo
