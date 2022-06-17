İsrail, Batı Şeria'nın Cenin kentine kurşun yağdırdı! Korkunç saldırıda 3 Filistinli öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'nın Cenin kentine kurşun yağdırdı! Korkunç saldırıda 3 Filistinli öldü, 8 kişi yaralandı

17.06.2022 10:17

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Cenin kentine gece yarısı düzenlediği baskında bir aracı mermi yağmuruna tuttu. Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

İsrail güçleri; işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine baskın düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cenin kentinde İsrail askerlerinin kurşunlarıyla 3 Filistinli şehit oldu, 8 kişi de yaralandı" denildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Filistin devlet televizyonunun haberine göre ölen Filistinlilerin, Bera Lehluh, Leys Ebu Surur ve Yusuf Salah olduğu belirlendi.

İsrail'den Batı Şeria'nın Cenin kentine gece baskını! 3 Filistinli öldü, 8 yaralı var

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Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Cenin kentine baskın düzenleyerek, içinde 4 Filistinlinin bulunduğu bir araca ateş açtığını kaydetti. Olayın ardından İsrail askerleri ile onlarca Filistinli arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahale etti. Olaylara ilişkin İsrail resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

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İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskınında 3 Filistinli öldü, 8 kişi yaralandı İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskınında 3 Filistinli öldü, 8 kişi yaralandı ABD, Biden'ın ziyareti öncesi İsrail'den 'Filistinlileri kışkırtmamasını' istedi ABD, Biden'ın ziyareti öncesi İsrail'den 'Filistinlileri kışkırtmamasını' istedi
Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Batı Şeria'nın Cenin kentine kurşun yağdırdı! Korkunç saldırıda 3 Filistinli öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika

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