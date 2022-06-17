İsrail, Batı Şeria'nın Cenin kentine kurşun yağdırdı! Korkunç saldırıda 3 Filistinli öldü, 8 kişi yaralandı

İsrail güçleri; işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine baskın düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cenin kentinde İsrail askerlerinin kurşunlarıyla 3 Filistinli şehit oldu, 8 kişi de yaralandı" denildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Filistin devlet televizyonunun haberine göre ölen Filistinlilerin, Bera Lehluh, Leys Ebu Surur ve Yusuf Salah olduğu belirlendi.

KATLİAM SONRASI ÇIKAN ARBEDEDE GERÇEK MERMİ KULLANDILAR

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Cenin kentine baskın düzenleyerek, içinde 4 Filistinlinin bulunduğu bir araca ateş açtığını kaydetti. Olayın ardından İsrail askerleri ile onlarca Filistinli arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahale etti. Olaylara ilişkin İsrail resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.