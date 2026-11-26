İsrail'in Gazze kentindeki Şati mülteci kampına şafak vakti düzenlediği hava saldırısında, Hamas'ın Gazze'nin kuzeyindeki iç güvenlik teşkilatının başında bulunan 47 yaşındaki Muhammed Ebu el-Uf, eşi ve iki kızıyla birlikte öldü. BBC'nin Gazze'deki doktorlara ve Hamas yönetimindeki İçişleri Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre saldırı, ailenin oturduğu daireyi hedef aldı.

Bakanlığın açıklamasında, Ebu el-Uf ile birlikte 41 yaşındaki eşi Nura'nın, 15 yaşındaki kızı Yusra'nın ve 13 yaşındaki kızı Cana'nın hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıdan sonra çekilen fotoğraflarda dairenin dış duvarı ile birkaç iç duvarının yıkıldığı, moloz ve kırık eşyaların zemine saçıldığı görüldü.

BİR GÜN ÖNCE KOMUTANI ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Saldırı, teşkilatın genel komutanının öldürülmesinden bir gün sonra geldi. Hamas'ın iç güvenlik teşkilatının başındaki Naim Ebu Nahıl, salı günü Gazze kentinin batısında düzenlenen insansız hava aracı saldırısında hayatını kaybetmişti. Aynı gün İsrail saldırılarında toplam 10 Filistinlinin öldüğü bildirilmişti.

Ebu Nahıl göreve eylül ayında gelmişti. Ondan önce teşkilatı yöneten isim, İsrail özel kuvvetlerinin Gazze kentine düzenlediği bir baskında yakalanmıştı.

İsrail ordusu, Ebu el-Uf'u "terörist" olarak niteledi ve "oluşturduğu tehdidi ortadan kaldırmak için" hedef alındığını açıkladı. Ordunun açıklamasında, "Etkisiz hale getirilmesi, teşkilatın yönetim kapasitesine bir darbedir ve dün komutanının etkisiz hale getirilmesinin ardından gelmiştir" denildi.

HAMAS: TOPLUMDA KAOS YAYMAK İSTİYORLAR

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı saldırıyı "iğrenç bir suç" olarak tanımladı ve İsrail'i, "Filistin toplumunda kaos yaymak amacıyla" güvenlik görevlilerini hedef almakla suçladı. Hamas'ın iç güvenlik teşkilatı, örgüt içinde disiplini sağlamak, altyapısını korumak ve muhbirleri ortaya çıkarmakla görevli.

ATEŞKESTEN BERİ 1.679 KİŞİ ÖLDÜ

Gazze'de geçen yılın ekim ayında varılan ateşkese rağmen İsrail saldırıları neredeyse her gün sürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre son 13 ayda en az 1.679 kişi hayatını kaybetti. İsrail ise aynı dönemde Gazze'de 6 askerinin öldüğünü açıkladı.

Savaş, Hamas öncülüğünde 7 Ekim 2023'te İsrail'in güneyine düzenlenen ve yaklaşık 1.200 kişinin öldüğü, 251 kişinin rehin alındığı saldırıyla başlamıştı. Sağlık Bakanlığı, o tarihten bu yana İsrail saldırılarında 74 bin 740'tan fazla kişinin öldüğünü bildiriyor.

Kaynak: BBC