İsrail Buldozeri BM Gözlem Kulesini Yıktı

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(ANKARA) - Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNIFIL) askerleri dün yaptıkları açıklamada, İsrail ordusuna ait bir buldozerin güney Lübnan'ın Tyre bölgesinde bulunan gözlem kulelerinden birini ve çevresindeki çitleri kasıtlı olarak yıktığını bildirdi.

Lübnan'daki BM Barış Gücü (UNIFIL) dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in Birleşmiş Milletlere ait Tyre bölgesindeki bir gözlem kulesi ve etrafındaki çitleri buldozerle yıktığını aktardı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pazar gününün erken saatlerinde İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), buldozeri Marwahin'deki bir BM mevzisinin gözlem kulesini ve çevre çitini kasıtlı olarak yıktı. IDF'ye ve tüm aktörlere BM personelinin ve mallarının emniyet ve güvenliğini sağlama ve BM tesislerinin dokunulmazlığına her zaman saygı gösterme yükümlülüklerini bir kez daha hatırlatıyoruz."

UNIFIL, bir BM mevzisinin ihlal edilmesinin ve BM varlıklarına zarar verilmesinin "uluslararası hukukun ve Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının açık bir ihlali" olduğunun altını çizdi.

2006 yılında kabul edilen 1701 sayılı BM kararı, Lübnan ve İsrail arasında ateşkes çağrısında bulunarak Lübnan-İsrail sınırı olan Mavi Hat ile Litani Nehri arasında askerden arındırılmış bir bölge kurulmasını ve bu bölgede sadece Lübnan güçleri ile UNIFIL'in faaliyet göstermesine izin verilmesini öngörüyor.