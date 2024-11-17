İsrail Cumhurbaşkanı Herzog\'un Azerbaycan Ziyareti Güvenlik Endişeleri Nedeniyle İptal Edildi

Dünya

İSRAİL Cumhurbaşkanı Herzog, 'güvenlik endişeleri' nedeniyle Azerbaycan ziyaretini iptal etti.

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Isaac Herzog'un Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen olan Birleşmiş Milletler (BM) COP29 İklim Konferansı'na yapmayı planladığı ziyareti iptal ettiğini duyurdu.

Söz konusu ziyaretin iptaline ilişkin gerekçe olarak ise durum değerlendirmesinin ardından ortaya çıkan 'güvenlik endişeleri' gösterildi.